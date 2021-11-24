泳兒頻密生眼瘡　擔心要做手術

歌手泳兒戴上黑超與曾樂彤到將軍澳電視城為《星光熠熠耀保良》綵排，泳兒自爆右眼生眼瘡，故不能化眼妝：「唔知點解近年時不時就生眼瘡，可能休息唔夠，呢排好夜瞓，尋晚都5點先瞓，依家有搽藥膏同暖敷，希望唔使做手術。」她又透露演出當晚會唱《荊棘海》，會與10幾個舞蹈員跳舞，又笑言最近看回第一首快歌MV，自嘲穿得太少布：「依家都可以露嘅，不過就係會若隱若現，型格性感。」

講到她之前擔任無綫《聲夢傳奇》導師，現就做ViuTV《全民造星IV》評判，問可擔心網民指她食兩家茶禮？她表示：「暫時都冇睇到。」又坦言有網民質疑他們評判Foul人的決定：「真係好難抉擇，我哋係睇佢當刻嘅表現，可能同網民睇嘅嘢有啲唔同，其實唔代表參賽者唔得，可能係適合個人發展多過做女團。」她亦坦言Foul人時自覺做了劊子手，感到內疚：「其實個個水準好高，我哋幾個評判揀人都有爭拗，希望有復活賽，亦希望呢個決定唔會影響佢哋之後嘅前途。」她亦直言睇好大熱Marf：「佢唱跳都得。（網民話佢係翻版炎明熹？）咁又唔似，都係齊陰啫，但兩個唔同風格，都期待成團，為樂壇帶嚟新景象。」