陳柏宇處男踩滑板　點解一學就識？

歌手陳柏宇（Jason）演唱會將於12月10及11日舉行，早前他請來不同界別人士分享他們的奮鬥故事，當中包括香港滑板運動員陸俊彥，與對方各自分享了對事業的看法，更借機請對方教他踩滑板，過程展現了奮鬥過程應有的堅持。

Jason本身有滑雪的底子，所以拍攝當日跟陸俊彥學踩滑板時，很快便上手，在拍攝完成時已可以輕易用滑板落樓梯，就連陸俊彥都大讚Jason有料！不過Jason全程還是戰戰兢兢，更笑言既想戴頭盔，更想戴護膝保安全，他說：「我寧願畀人笑，好過整傷。」

二人一同踩板，雙方都有挑戰動作失敗的時候，Jason說：「我覺得失敗係一件好事，唔失敗點樣知道成功條路點行？我幻想唔到從來冇挫敗感嘅話，會係點樣一回事。有時失敗都過癮，因為會有種吊癮嘅感覺。」亦分享了在歌唱事業上如何迷失，到直至找到堅持到底的經過，他說：「以前細個唱歌、唱K純粹鍾意唱，冇好努力去奮鬥，好多時都係隨遇而安，甚至成日睇唔起自己，覺得自己唱歌以外樣樣都掂吓，樣樣識少少，但唔知邊樣可以發展成一樣事業。我由細到大都唔知點去堅持一啲嘢。依家做咗歌手，知自己唱得唔好，大家唔識睇嘅嘢我都識睇，知自己能力去到邊，冇人畀我更加覺得我渣。因為真係渣，所以先去學唱歌，但亦想收埋唔畀人知自己走咗去學唱歌，因為又驚變咗賣弄。」還有他的內斂隱藏個性，他說：「以前攞獎，有時人哋會覺得我好寸，想讚你，你都唔接受，但原因係我覺得我冇做過一樣嘢係值得你去讚，所有嘢都係營造出嚟。」