俗語有話「男人不壞，女人不愛」，其實壞女人一樣可以令男人傾心，而惡死嘅女人同樣會有男人鍾意，亦有唔少女藝人憑住演出邪惡角色而成功上位，近期人氣勁升嘅美人兒淺倉唯就係其中一位喇！

甜美可愛

相信唔少男士都有睇過《幪面超人》特攝片集系列，雖然大部分觀眾都係一心欣賞超人打倒壞人嘅英姿，但係相信唔少人都會同小弟一樣最愛睇女角色，佢哋由青春美少女演員飾演，當中更加有唔少後來走去拍寫真大騷誘人身段，好似大久保櫻子、小宮有紗等，而今日同大家見面嘅淺倉唯亦係其中一分子。

現年24歲嘅佢樣子天真可愛，面上稚氣未消，甜美度爆晒燈，笑起上嚟更加充滿陽光氣息，真係好得人鍾意！身材亦相當養眼，一來肌膚夠鮮嫩白滑，二來有前有後又纖巧，上圍一對D Cup美乳斤両十足，輕輕一夾就展露出深溝，實在太吸引喇！

惡之女王

唯妹唔係一開始就拍寫真，而係拍戲而廣為人所熟悉。講到佢嘅演藝事業，可以話係平地一聲雷！話說佢為咗讀大學由青森搬到東京居住，後來喺因緣際會下參加一個演員選拔活動，並且成功過關，繼而有份演出《幪面超人》50周年紀念系列《幪面超人REVICE》。

當中佢唔係做超人亦唔係做二打六，而係佢演出反派角色，就係邪惡組織「死亡之徒」嘅「惡之女王」阿奎萊拉，雖然演出集數唔多，但係其冶艷造型以及攝人魂魄嘅眼神極之吸睛，可以話搶盡風頭！唯妹打響名堂之後，好快就有雜誌搵佢拍水着寫真，作品推出之後令人氣再攀升，因為好多人都估唔到阿妹嘅身材如此吸睛呀！

淺倉唯近期密密為雜誌拍攝性感寫真，而佢就會將部分寫真照放到社交網同大家分享，想欣賞唯妹嘅鮮嫩胴體，就要多啲Click入去睇喇！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-23-33