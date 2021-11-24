G奶女優　解開巨乳生活謎題

犬童美乃梨同森咲智美一次過解開男人最想知嘅巨乳生活謎題！（互聯網）

大部分男人都鍾情巨乳女優，同時亦對佢哋嘅巨乳生活感到興趣，有見及此，兩位G奶寫真女優就拍片公開不為人知嘅生活趣事。另外，有間美國公司推出一款猶如貼紙嘅安全貼，聲稱跟安全套具有同等效用，兼且令人感覺更加興奮添！

食飯掃跌筷子

男士經常想像巨乳女士嘅生活日常，例如係咪真係會用對巨乳嚟夾住部手機，又或者會用對巨乳當飲料嘅托盤等，因此兩位巨乳寫真女優兼閨密，擁有35G車頭燈嘅寫真女王森咲智美，以及同樣擁有35G巨乳嘅犬童美乃梨，決定拍片解答巨乳生活5條常見謎題。

對於手機會唔會用巨乳夾住，兩女話除非影相，否則平時唔會咁做。去餐廳或酒吧，有冇試過巨乳掃跌酒杯呢？佢哋都話唔會，但就曾經掃跌過筷子。咁有冇試過爆恤衫鈕嘅情況？智美同美乃梨都話未試過。至於胸部係咪容易下垂？佢哋就話唔係。咁有乜嘢事情經常會發生呢？兩女笑稱經常被女性朋友要求摸吓佢哋對巨乳，想知道係乜嘢手感喎！呢點相信唔單止女性，連男人都想試吓！

AV男女神合拍片

早前AV男神清水健同女神深田詠美拍片，唔通係兩人合作演出AV？非也！其實係深田詠美邀請清水健擔任YouTube頻道嘅嘉賓，拍攝講述點樣透過運動嚟提升女士性愛感覺嘅影片。健哥話第一招係提升背部柔軟度，方法就係二人背對背拉筋；第二招係深蹲，目的係提升髖關節嘅柔軟度；第三招就係鍛煉大腿內側嘅肌肉。健哥話只要練好呢三招，女士嘅床上快感便會有所提升。

聽到清水健咁講，深田詠美梗係照做啦，不過唔知係柔軟度問題，定係全情被清水健調戲，搞到佢每次都大笑收尾，而最後一招鍛煉大腿內側時，更係被清水健搞到腳軟，應該係笑到腳軟至真呀！

最新型安全貼

安全性行為使用安全套是常識吧！咁安全貼大家又聽過未呢？呢塊名為「Galactic Cap」嘅安全貼，係由一間美國公司Powell Development所研發出嚟嘅最新型安全套。據廠商稱有唔少調查發現，男女抗拒使用安全套嘅其中一個原因，係因為令身體接觸度減低，從而令快感下降。為此佢哋利用人體工學加立體設計，設計出呢款包實兵器前端，既避免脫落，又具有防病毒及避孕作用，同時提升接觸面嘅安全貼。

可能有人會問，咁當男士發射升空時，啲精華素咪會滲漏出嚟囉？原來安全貼有個洞口，可以接住精華素並貯存喺貼內，情況猶如水泡般漲起。產品現已發售，每塊5美元，唔知大家有冇興趣呢？