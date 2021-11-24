林宣妤為神還原梅艷芳　連汁都撈埋

藝人林宣妤（Serene）與姜卓文（細John）將會演出一連三場，由胡恩威執導藝術科技時裝劇場「道可道Fashion道」，Serene會化身模特兒哼出梅艷芳經典名曲「似水流年」。

Serene為做足準備，除了聽梅艷芳名曲、重溫對方的演唱會外，連電影都唔放過，她指印象最深刻是梅艷芳跟張學友合演的《男人四十》，她說：「梅姐（梅艷芳）好中性，Man得來有型有性格，睇過佢好多訪問覺得佢好有義氣，好為朋友，真正的巨星！」

對於在舞台上演繹梅艷芳名曲會否有壓力？Serene說沒有，因自己不是刻意去模仿對方，反而是用自己方式去表達，至於唱歌則有相當的難度，Serene謂：「其實哼錯都冇所謂，最重要係成功表達歌曲帶來的訊息。」

Serene透露忙完3場劇場後，有時間都會入戲院欣賞正在上映的電影《梅艷芳》，身旁的細John亦有份參演該片，雖然只是客串但他認為都是一個寶貴的經驗，正忙於與郭富城合作電影的他，邊拍戲邊演劇場，細John承認兩邊兼顧當然有壓力，慶幸檔期能作出遷就，邊做劇場的他都要邊睇電影的劇本，不能讓自己忘記角色。