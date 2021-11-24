AGA處女紅館騷　七仙羽幫揀大紅長裙Look做海報封面

歌手AGA（江海迦）宣布明年1月29至30日踏上紅館開騷，早前已拍攝了兩款海報，交由樂迷選出最喜愛的一款，同時歌曲監製舒文亦邀請譽堪學家七仙羽，幫忙挑選一款大利演唱會成績的海報，七師傅的選擇和樂迷網上的投票結果一致，大比數選了紅色長裙的造型，七師傅解釋：「AGA身穿紅色長裙寓意『大紅大紫』，而且正面看着鏡頭有女王的感覺，好像塔羅牌中的女王牌，相當有霸氣！」師傅更講笑要將海報製作成塔羅牌。

對於首輪優先訂票即日秒速售罄，AGA感謝樂迷支持，能夠排除萬難終能登上紅館舞台，與樂迷分享自己的創作，她回想一路走來的經歷，感觸良多，她說：「帶着全部自己的所作所唱，從家裏的琴鍵和電腦，一步一步面對不同的挑戰，走進錄音室，以聲音把時間巔倒得天昏地暗，竭力去作去唱，多年來到過大小不同的場地演出。經過疫情的阻礙及風風雨雨，到了2022年的1月，終於能迎來第一次的紅館個人演唱會，跟樂迷們分享自己的音樂心迹，大家和自己也喜愛的、聽得傷感時自己也流過淚的，熱情得大家也舞動過的每一首，每一首⋯⋯期待着和樂迷見面。」