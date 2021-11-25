【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿一丁丑水滿日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：會友、裁衣、補塞

忌：理髮、放水、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

與人合作忌固執，要聽意見，墨綠色助開運。

金牛座

事業運佳，求職者只要認清目標，成功在望。

雙子座

心情糟糕，可考慮看書聽音樂，放鬆自己。

巨蟹座

財運不錯，花錢買快樂無可厚非，但要節制。

獅子座

身心疲憊，是時候好好休息，有助恢復元氣。

處女座

待人接物保持理性，事業發展將漸入佳境！

天秤座

之前的付出漸漸看到成功曙光，心情興奮！

天蠍座

能按自己的想法做事，用淺黃色可帶來好運。

人馬座

有錯就要認，諸多藉口只會給自己帶來麻煩！

山羊座

身心狀態欠佳，勿談人生大事或作重大決定。

水瓶座

生活稱心，但做事仍需謹慎，切忌得意忘形。

雙魚座

投資不可輕率，事前須做足功課，因時制宜。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）羊 情緒差

鼠

下午運勢低迷，重要事情宜在早上完成。

牛

人氣高，溝通能力強，有利見客傾生意。

虎

做事得心應手，易取得令人欣喜的佳績。

兔

生活稱心如意，還有可能獲得意外之財。

龍

行事要顧大局，固執己見有可能惹麻煩。

蛇

桃花運極好，單身男女有機會談戀愛。

馬

貴人運強，遇到甚麼困難都有人幫助你。

羊

是日沖煞，情緒不穩，易產生負面想法。

猴

愛情運上升，單身者易遇到心儀的異性。

雞

要處理的事太多，壓力沉重，身心俱疲。

狗

正財運不錯，宜做理財规劃，有利可圖。

豬

財運稍遜，心情欠佳，易因小事而發火。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

祝你心想事成

與朋友的對話，常常聽到有人說自己無運行。每次聽到之後，我都會說，那麽就祝你心想事成！

思想負面，說話負面，行為負面，長時間都在為自己加持負面的東西，這是大多數人一生中做得最多的事。如果這樣都會好運，恐怕黃大仙廟要關閉，因爲我們不需要到黃大仙廟求保佑了。

在新年期間，大家有幾天時間說祝你新年快樂，心想事成。可是偏偏許多人的思想超過300天都是不快樂，又常對自己說無運行，我想老天爺就以為這是你所求的，所以讓你心想事成。因此我們不可埋怨老天爺，他是用心良苦！

我們一天天得以生存下來，其實是奇迹，因爲當中包含了太多太多的巧合和緣起。最初我們的出世，已經是巧合。現在我們沒有癌症，生命可以延續，是巧合；有癌症，生命要終止，也是巧合！我們沒有遇到交通意外，是巧合，遇到了，也是巧合……在我們身上，已經發生了太多正面的巧合，這已足以使我們開心，快樂。

奇迹是無常，巧合也是無常，緣起更是無常！接受無常，和無常合一，就是和宇宙合一。趁還有機會，好好享受和珍惜我們不平凡的生命力吧！