李冰冰千字文爆身體出事　失眠食藥都冇用

現年48歲嘅內地女星李冰冰，近日於社交網上載參與綜藝節目《奇遇人間角落》相片，指自己完成節目拍攝已經5日，呢幾日宣洩內心各種淤堵：「生活中幾乎不怎麼哭的我，把幾年的眼淚都哭完了，感覺哭也是一種排毒的方式。」繼續配上千字長文透露身體出現毛病，指近年「一直看病」、「總是莫名其妙地容易疲倦、眼睛疼、沒力氣、脆弱、敏感、怕冷怕風」，令大批網民擔心不已。

當中提到「身體一直不太好，一直看病，檢查下來又沒甚麼大的毛病」，並形容自己身體狀況為「有病又沒病、沒病又有病」，受到身體上及精神上嘅雙重折磨，直言幾乎「擊垮」！佢更坦言「最可怕的是沒有睡眠」，指因為失眠每日都服用大量藥物，但卻未見效果，對於「睡眠」兩字感到崩潰兼恐懼。此外，佢透露自己怕凍嘅程度「怕到一種極致」，連沖涼都覺得凍，更愈沖愈凍。

佢亦談及父母，尤其與爸爸關係特別緊張：「沒有其他原因，只是因為愛！因為太愛他們，太操心他們了。當他們沒有按照我的思路和認知去照顧自己時，我們便能因為雞毛蒜皮的小事大吵一架，不歡而散。最後的結果就是我們之間變得盡量少說話。」而錄製《奇》第2日收到爸爸訊息，叮囑佢要「好好睡覺，別有負擔」，指父母唔會將愛講出口，但心裏好愛佢哋，睇完訊息李冰冰不禁流淚。唔少網友紛紛留言叫佢要好好保重身體，唔好太過操勞。

李冰冰拍攝電影《極悍巨鯊》（The Meg）後，身體開始出現毛病，其後於澳大利亞《謎巢》（Guardians of the Tomb）期間，更連續發高燒足足21日。