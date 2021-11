眼光差！動作天王史泰龍頻頻錯失重要角色

美國流行樂壇女王麥當娜(Madonna)早前亮相電視清談節目時自爆後悔婉拒多部電影。而荷里活動作巨星史泰龍(Sylvester Stallone)亦一樣曾錯失不少賣座電影演出的機會。絕對是「荷里活黑仔王」!

從影超過半世紀的史泰龍成功創造兩大經典銀幕英雄角色「洛奇」(Rocky)和「蘭保」(Rambo)。除了這兩個角色之外,原本他亦有機會接拍多部可以令他再闖事業新高峰的電影,但最後因判斷錯誤而拒絕接拍。

《妙探出差》

荷里活男星愛迪梅菲(Eddie Murphy)憑80年代賣座動作喜劇《妙探出差》(Beverly Hills Cop)成功上位,但其實在他未獲角色之前,派拉蒙電影公司曾睇中由當時走紅的男星米奇洛基(Mickey Rourke)飾演片中警探一角,但被他婉拒。後來電影公司再打史泰龍主意。而史泰龍將原本喜劇的劇本改寫成動作片。最終他亦放棄接拍。電影公司用回喜劇的劇本,並決定由愛迪主演。

《超人》

史泰龍近期憑聲演DC超級奸雄電影《自殺特攻》(The Suicide Squad)中「鯊魚王」一角搶晒鏡頭。早於70年代尾,史泰龍原本有機會於《超人》(Superman)中飾演「超人」一角,但經過面試後,最終角色落在新星基斯杜化李夫(Christopher Reeve)手上。

《未來戰士》

阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)初入行時被視為史泰龍的競爭對手,阿諾憑占士金馬倫(James Cameron)執導的科幻動作片《未來戰士》(The Terminator)未來機械殺手T-800走紅。但原來於阿諾之前,電影公司原本意屬當時名氣比阿諾大的史泰龍飾演。但他卻冇意接拍。而最諷刺就是多年後阿諾主演的電影《幻影英雄》(The Last Action Hero)中竟然出現史泰龍主演《未來戰士II》(Terminator 2:The Judgement Day)的宣傳紙板。

《奪面雙雄》

香港導演吳宇森90年代中執導的第3部荷里活電影《奪面雙雄》(Face/Off),大家可能都已睇過!但原來最初編劇寫片中兩個警賊角色的原型是根據史泰龍和阿諾舒華辛力加來寫。不過最終吳宇森決定由兩位心儀已久的男星尊特拉華達(John Travolta)和尼古拉斯基治(Nicolas Cage)飾演。

史泰龍除了與「賣座片」無緣之外,他亦在事業作出不少錯誤的決定!他曾在訪問中表示過後悔接拍6部他主演的爛片。其中包括《龍哥,你好嘢!》(Oscar)、《龍媽出差》(Stop!Or My Mom Will Shoot)、《血嶺狙擊》(Eye See You)、《狂烈戰車》(Driven)、《猛龍勁歌》(Rhinestone)等。