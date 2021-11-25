東方日報C1：譚詠麟否認「食粉絲」　擬法律追究

有「樂壇校長」之稱的譚詠麟（阿倫）捲入桃色風波，有內地網民控訴已婚男歌手暗跟其年約23歲的女友發生超友誼關係，除詳述疑「戴綠帽」經過外，又上載一名黑衣男子在酒店房的照片做「證據」！傳聞在網上瘋傳後，阿倫轉發其唱片公司及經理人公司的聲明，擬對造謠者採取法律行動！

現年71歲的殿堂級歌手阿倫縱橫歌、影壇47年，多年來獲獎無數，一直被業界視為娛樂圈典範。前晚一名署名「悲傷牛肉麵」的內地網民，在社交網連發3段長文，控訴一名71歲天王級男歌手疑偷食其年輕女友，雙方年紀相差48歲！

該網民聲稱一直知道女友是該男歌手的粉絲，對女友的追星行為表示支持及投信任票，從不查看對方手機，怎料無意中發現女友出軌的3大「罪證」！11月11日，他發現女友的購物清單有男士香水及襯衣的記帳，再於女友手機的隱藏相冊中，發現她與該男歌手令人「憤怒、委屈、無力、絕望」的親密照。其後，女友稱「去上海住兩天找朋友逛街」，他發現女友「失蹤」期間，該男歌手亦在社交網標示身在上海，故揣測女友與「第三者」在酒店過夜，認定女方出軌！

該網民揚言不忿被笠「綠帽」才自揭「家醜」，怒斥男歌手3大不是，包括早有妻室還跟女粉絲搞關係、轉送粉絲的禮物、比女方大「四輪」（即48年），文末更「爆Seed」Tag了「譚詠麟」的姓名及「湖南衞視」，而當時阿倫正在湖南電視台錄製節目《時光音樂會》。

擁相似K字波鞋

連串指控惹來其他網民不滿，直斥爆料網民造謠生事，叫他「拿出證據來」，經過一晚發酵，他昨日在社交網還擊，先後上載一名短髮男子在酒店房的背影相及全身相，被網民嘲諷「他正在等對方給錢消災呢」等；及至昨晚，他再上載男子疑似坐在床上穿褲的照片，及女友與「譚25譚」的對話紀錄截圖。相中男子穿上一對「K」字波鞋，網民翻查阿倫的社交網，發現他擁有多對不同款式的「K」字鞋，而該品牌的國產波鞋，在內地網店索價296元人民幣（約360港元）。

由於傳聞有損聲譽，阿倫轉發其經理人公司藝能及唱片公司環球所發的聲明，對於有人在社交平台發布有關阿倫的不實消息和報道，作出強烈譴責及否認所述事件，又指他過去幾十年熱愛工作，傾力扶持後輩，對粉絲十分尊重，對於傷害他的行為不會坐視不理，必定會採取適當法律行動，以制止有心人利用媒體傷害他人；至於阿倫各地粉絲亦支持偶像提告及維權。

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