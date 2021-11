送 REVÉ by RENÉ 太陽眼鏡

REVÉ by RENÉ X Hello Kitty太陽眼鏡限量膠囊系列,讓大家一起向 Hello Kitty 及童年回憶致敬! (客戶提供)

【營業資訊】自1976年以來, Hello Kitty便風靡全球,既是不少人的童年回憶,同時也深深吸引 REVÉ by RENÉ,因此與 Sanrio 合作推出 Hello Kitty 主題的太陽眼鏡限量膠囊系列,向這個來自日本標誌性女孩文化卡通致敬。

這個既搞笑又可愛的限量版系列,肯定讓你不停高呼「卡哇伊」!在 Hello Kitty 和朋友們那個充滿樂趣與友愛的世界中,色彩繽紛的可訂製蝴蝶結磁鐵裝飾、為此系列產品增添更多潮流趣味,讓我們一起向 Hello Kitty 致敬!向童年回憶致敬!

Biu Biu

這款充滿 80 年代時尚氣息的 Biu Biu 太陽鏡,採用大膽、犀利的貓眼輪廓。使用手工拋光的深灰色鏡片和突出的黑色醋酸纖維框架。可訂製蝴蝶結裝飾,以 Hello Kitty 最具標誌性的頭飾為靈感,展現女性的柔美、可愛和自信,打造出既可愛又誘人的時尚眼鏡單品。

慾望紅、柔滑粉、生日蛋糕粉、美人黑和仙女閃五種配色的蝴蝶結裝飾均可互換,來重新喚起你的童心吧!

近年綠色時尚正在流行。這款限量版鏡架由 Mazzucchelli M49 醋酸纖維製成,其大部分來源為可再生物料。(350美元 / 2,380港幣)

Cheek to Cheek

粉紅色不僅是⼀種顏色,更是⼀種態度。這款眼鏡通過貓耳形狀的左側鏡片和雷射蝴蝶結圖案,打造出 Hello Kitty 的正面輪廓,充分展現永不過時的標誌性女孩流行文化。淺粉色鏡片(UVA/UVB)和玫瑰金鏡架使這款眼鏡更閃亮突出。鏡架末端還點綴有 Revé 和 Hello Kitty 標誌。(255美元 / 1,990港幣)

Let Me In Your Story

新奇、大膽和可愛的這系列太陽鏡,以超大鏡框(UVA/UVB)為特色,並使用金色金屬條包圍和固定鏡片(深灰色和淺金色鏡片)的下半部分。玫瑰金鏡架和金色尾端還飾有Hello Kitty圖案和金色Revé標誌。約同你的閨蜜,一起戴上這款超別致鏡框,打造出專屬你們的潮流風格!(290美元 / 2,260港幣)

BeBe

公主不一定需要王子,有⼀個王后媽媽就夠了。REVÉ by RENÉ 首次推出限量童裝太陽眼鏡,實為BiuBiu 眼鏡的迷你版,採用相同的可再生物料製造。這有趣的配搭,可重新喚起家庭裝的潮流;下次有人稱讚孩子?你可以自豪地告訴他們:「都是遺傳媽媽的!」(110美元 / 860港幣)

