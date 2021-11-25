【營業資訊】自1976年以來， Hello Kitty便風靡全球，既是不少人的童年回憶，同時也深深吸引 REVÉ by RENÉ，因此與 Sanrio 合作推出 Hello Kitty 主題的太陽眼鏡限量膠囊系列，向這個來自日本標誌性女孩文化卡通致敬。

這個既搞笑又可愛的限量版系列，肯定讓你不停高呼「卡哇伊」！在 Hello Kitty 和朋友們那個充滿樂趣與友愛的世界中，色彩繽紛的可訂製蝴蝶結磁鐵裝飾、為此系列產品增添更多潮流趣味，讓我們一起向 Hello Kitty 致敬！向童年回憶致敬！

Biu Biu

這款充滿 80 年代時尚氣息的 Biu Biu 太陽鏡，採用大膽、犀利的貓眼輪廓。使用手工拋光的深灰色鏡片和突出的黑色醋酸纖維框架。可訂製蝴蝶結裝飾，以 Hello Kitty 最具標誌性的頭飾為靈感，展現女性的柔美、可愛和自信，打造出既可愛又誘人的時尚眼鏡單品。

慾望紅、柔滑粉、生日蛋糕粉、美人黑和仙女閃五種配色的蝴蝶結裝飾均可互換，來重新喚起你的童心吧！

近年綠色時尚正在流行。這款限量版鏡架由 Mazzucchelli M49 醋酸纖維製成，其大部分來源為可再生物料。（350美元 / 2,380港幣）

Cheek to Cheek

粉紅色不僅是⼀種顏色，更是⼀種態度。這款眼鏡通過貓耳形狀的左側鏡片和雷射蝴蝶結圖案，打造出 Hello Kitty 的正面輪廓，充分展現永不過時的標誌性女孩流行文化。淺粉色鏡片（UVA/UVB）和玫瑰金鏡架使這款眼鏡更閃亮突出。鏡架末端還點綴有 Revé 和 Hello Kitty 標誌。（255美元 / 1,990港幣）

Let Me In Your Story

新奇、大膽和可愛的這系列太陽鏡，以超大鏡框（UVA/UVB）為特色，並使用金色金屬條包圍和固定鏡片（深灰色和淺金色鏡片）的下半部分。玫瑰金鏡架和金色尾端還飾有Hello Kitty圖案和金色Revé標誌。約同你的閨蜜，一起戴上這款超別致鏡框，打造出專屬你們的潮流風格！（290美元 / 2,260港幣）

BeBe

公主不一定需要王子，有⼀個王后媽媽就夠了。REVÉ by RENÉ 首次推出限量童裝太陽眼鏡，實為BiuBiu 眼鏡的迷你版，採用相同的可再生物料製造。這有趣的配搭，可重新喚起家庭裝的潮流；下次有人稱讚孩子？你可以自豪地告訴他們：「都是遺傳媽媽的！」（110美元 / 860港幣）

送 REVÉ by RENÉ 太陽眼鏡

繽紛星網與 REVÉ by RENÉ 合作，現送出10副太陽眼鏡，只需回答簡單問題，便有機會得獎。

遊戲日期及時間：2021年11月25日 (星期四) 上午9時至11月28日 (星期日) 下午6時