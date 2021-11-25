房有相似︱譚詠麟曾晒酒店檢測相　間房人人入得！

「樂壇校長」譚詠麟（阿倫）忽然捲入桃色風波，網友指有已婚男歌手跟其年約23歲的女友發生關係，並上載黑衣男子在酒店房的照片做「證據」。雖然阿倫已發聲明否認事件，其經理人公司藝能及唱片公司環球亦譴責事件，不過網民都未肯放棄尋根究底，湧入阿倫嘅社交網，諗住靠半言隻字去「搜證」。

有網友就發現，剛好阿倫喺去年12月就晒出過現身與黑衣男子酒店房相似嘅相片，雖然兩張相中嘅酒店房裝潢相似，又有同一幅掛牆畫作，不過相中就見到多人出入該房間，當中就包括歌手鄭梓浩等，眾人喺房內進行深喉唾液檢測，亦有多位工作人員出入，似係借用酒店房當工作房間，未能肯定該為誰人房間。唔少粉絲就直指多位藝人都入住過該酒店，亦曾喺相似嘅酒店房內做檢測，加上藝人返內地工作都會去唔同酒店暫宿，曾到訪同一酒店亦唔係出奇事，唔明點解網友要一口咬定相中黑衣男係邊個，為阿倫平反！

另外又有網友搵到阿倫喺舊年10月，曾Post過身穿同黑衣男身上類似嘅衣著及K字波鞋等照片，惟阿倫經常作類似打扮，與一般人嘅運動Look無異，同日佢更換過衫見人，不過事情巧合，令到網友紛紛熱議。