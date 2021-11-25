蘇慧倫綵排公益騷　宇宙人怕醜唔敢打招呼

歌手蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家和小魏魏嘉瑩將於周六（27日）舉行露天音樂會，昨日（24日）他們齊集綵排，率先公開合唱驚喜歌曲，就是五月天經典歌曲《天使》，此歌亦是是次公益活動的主題曲，期望歌迷當天能與他們一起大合唱，一同感謝抗疫的各單位的無私奉獻，他們還賣關子說：「當天驚喜當然不止這樣，還會有很多合唱驚喜。」

雖然他們是同公司藝人，但平日各有各忙，難得聚在一起，是次他們各自使出渾身解數，工作人員爆料宇宙人小玉日前看到蘇慧倫練習時，害羞地躲在一旁偷看女神，不敢上前打招呼，小玉笑說：「很喜歡慧倫姐，一直沒機會見到本人，沒想到做好事有好報，能看到本人還和她同台。」他們各自有40分鐘的演出，鼓鼓和宇宙人透露將把演唱會精華帶到現場；至於家家則是帶着表弟們所組的樂團「兄弟職責」攜手開唱，會首唱旗艦大戲《華燈初上》的插曲《初戀的地方》；魏嘉瑩最近剛推出新專輯《你好嗎》以及準備演唱會；蕭秉治也預告會帶愛犬一起同樂，他說：「這會是近期大家看到我唯一一次溫柔演出，有準備抒情組曲，接下來發行新專輯《狂人》，所以當天也會有全新的舞蹈和大家見面。」。蘇慧倫就故作神秘地說：「前陣子和法蘭合作《我要我們在一起》，之後就忙這個演唱會，將會唱特別的歌，然後會邀其中一位藝人跟我合唱。」未知誰是幸運兒。