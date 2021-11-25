畀女友名分粉絲開綠燈　魏浚笙隨時封盤！

藝人魏浚笙（Jeffrey）憑帥氣外表吸納大批粉絲，亦是品牌新寵，不少娛樂公司睇中其潛力，有意招攬旗下，英皇及寰亞曾分別送上片約及經理人合約，他卻擔心「失自由」，一直由女友Evelyn擔任經理人，直至最近終感到壓力爆煲，坦言會向現實低頭，短期內揭曉去向。談到簽約首要條件，Jeffrey認為最緊要溝通、彼此有共同目標、以及有適當自由度。

曾經200磅減到出血

被公認為帥哥的Jeffrey，與男團MIRROR人氣王姜濤都曾經是肥仔一族，他說：「不停為體重掙扎！成個小學都好肥，升中後有運動曾經瘦過，點知中五識咗女友又幸福肥，去到成200磅！最慘係為廣告試鏡，聽到有人話：『咁肥都上嚟？』」於是他以能人所不能的意志「變身」：「人哋減肥，一日最多16小時唔食嘢，我係朝早飲杯齋啡就開工，收工太夜又斷食，維持咗大約半年，連媽咪都好心痛。」結果壞了身子，幾乎每日流鼻血兼頭痛，最恐怖試過與朋友食火鍋後上磅，體重竟倒跌1kg：「後來唔再咁極端，同埋依家開始做gym，明白點樣先係健康地保持身形。」

Jeffrey形容自己蠢兼學嘢慢，從小到大未如想像般受異性歡迎：「都係長輩比較喜歡我，而我都鍾意大自己少少嘅『姐姐』，如果要我照顧『妹妹』似乎有啲困難。」而他當年經友人介紹認識女友Evelyn，對方放棄自己事業，成就他的事業，當談到結婚，他說：「我不嬲都想組織家庭。（有冇諗過隱瞞戀情？）我唔鍾意呃人，依家咩年代？點可以收埋一個人？我哋經歷咗好多，唔會輕易放棄，同埋我啲粉絲好接受。」

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