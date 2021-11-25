劉詩詩脾氣好出騷唔使保鏢　相機隊住塊面任人影

慶祝完51歲生日嘅台灣男星吳奇隆被讚皮光肉滑，人人都奇怪點解歲月冇喺佢面上留下任何痕迹，其實原因好簡單，因為娶咗內地女星劉詩詩呢個老婆，詩詩唔止樣靚，仲出名好脾氣，老公唔使受日日受氣，真係眉頭都皺少啲啦。

日前詩詩出席活動時盡顯高情操嘅一面，當時佢同班工作人員同行，貴為內地知名女星嘅佢，唔介意冇特別通道畀佢自由行，亦都唔Mind身邊零保鏢，冇得凸顯佢高人一等嘅地位，仲選擇行人頭湧湧嘅街道，被粉絲近乎用手機近距離隊住佢塊面咁影相時，佢一樣都係一副「埋嚟睇、埋嚟影」嘅放開式態度，仲送埋甜美容又點話，親民到加零一，搞到佢啲粉絲不知幾開心。

早前詩詩曾被粉絲詐型，「投訴」佢結婚生仔後，演藝事業就疏忽晒，唔滿意佢冇咗事業心，但據詩詩身邊人爆料，話其實佢只係有自己想法，覺得唔同人生階段就要做唔同嘅嘢，好似早幾年囝囝「步步」仲細，佢先選擇留多時間畀家人，但家陣寶貝仔開始大，加上家中長輩又樂意幫佢湊仔，所以佢又開始重投幕前工作，而老公都好支持佢繼續拍戲，詩詩有屋企人支持佢家庭、事業兩邊兼顧，心情好，自然脾氣都好啦。