單身Jessie J秘密佗B　開騷前不幸流產

目前單身的33歲英國女歌手Jessie J周三（24日）於洛杉磯開騷前幾小時，於社交網站上載她拿住驗孕棒的舊照，顯示她當時成功懷孕，可惜她宣布現已流產！

她用心碎符號開場，表示：「尋日朝早我同朋友笑住講，我點樣可以聽晚喺洛杉磯開騷忍住唔同觀眾講我有咗。但到咗尋日下晝，我已經好驚喺個騷崩潰……我照咗第3次超聲波，醫生話我聽個胎已經冇咗心跳。今朝我覺得我控制唔到自己情緒，我可能會後悔公開講咗，可能唔會。我真係唔知。」

她表示希望透過表演治癒情緒，雖然有人認為她應該取消演唱會，但她自言自少開始唱歌，是為令自己開心、滿足靈魂與進行自愛療程，現在也沒有改變。她又解釋為何沒有伴侶也要懷孕：「我決定自己要個BB。因為呢個係我一直以來嘅夢想，而人生苦短。懷孕本身係一個奇蹟，係一個我永遠唔會忘記嘅體驗，我知道我會再經歷。」

Jessie對上一次公開戀情，是與美國男星Channing Tatum拍拖，他們於2018年開始關係，拉拉扯扯1年後分手，到2020年1月復合，直到同年4月分手。