絕密紀錄片首播！ 「披頭四」約翰連儂麥卡尼愛恨情仇半世紀

由《魔戒三部曲》(The Lord of the Rings)奧斯卡金像導演彼德積遜 (Peter Jackson)執導的披頭四(The Beatles)原創紀錄片集《披頭四:狂熱回歸》(The Beatles: Get Back)將於今日在Disney+上線。紀錄片將分為3部分,並於今日至周六(27日)一連三日播出。而最近披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)接受訪問時就為自己大平反!

保羅於1970年4月接受訪問時宣布他將離開披頭四,當時他表示是因為私人、商業上以及音樂上的分歧而決定退團,而被問到會否再與隊友約翰連儂(John Lennon)創作歌曲時,他堅決say No!多年來每當樂迷談及披頭四解散,首當其衝會表示保羅是樂隊散Band的「罪魁禍首」。直至最近保羅受訪時為自己大平反,踢爆首個提出退出樂隊是約翰連儂!他說:「我並唔係煽動大家解散嗰個人。係John Lennon!有日佢突然走入房然後同我哋講:『我要離開披頭四。』」保羅繼續為自己澄清:「我冇話要解散(樂隊),係我哋嘅 Johnny(約翰連儂),披頭四係我嘅樂隊、我嘅工作同生活,所以我希望樂隊能繼續走落去。」保羅認為如果約翰沒有離開披頭四的話,他們的音樂路一定可以更長。而披頭四鼓手靈高史達(Ringo Starr)近期亦爆料,指1973年曾有人拿着大筆金錢希望披頭四復出,但最後遭到他們一致拒絕。

由於保羅當年宣布退出樂隊一星期後就發行了他的首張個人專輯《McCartney》,即令約翰連儂大為不滿,認為保羅有預謀希望透過退團來宣傳他的首張個人專輯!1971年,約翰更特別創作一首歌《How Do You Sleep?》來攻擊保羅 ,而保羅亦有回應指首歌令他受傷害。之後保羅和妻子蓮達更進行大反擊在報章刊登一張將約翰和日裔妻子大野洋子(Yoko Ono)打扮成小丑的廣告來寸爆他們!

後來他們逐漸破冰,1980年約翰在被槍殺身亡前3日的最後訪問中,他有提及昔日好隊友:「喺我嘅整個音樂生涯中,我淨係選擇過兩個拍檔保羅麥卡尼和大野洋子,我揀得冇錯!」