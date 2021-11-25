破方力申20年紀錄　游泳選手力求進步永遠Stay Hungry

「有進步都不能滿足，任何時候都要Stay Hungry，要繼續努力。」香港4項背泳紀錄保持者劉紹宇（阿奶），自細就跟姐姐到泳會學習游泳，小學時期已參加了各種游泳比賽，之後憑游泳成績考入注重體育發展的拔萃男書院，直到畢業後就決定轉為全職泳手，阿奶憶述：「其實對我來說，游泳最初只是興趣，而2018年的亞運會，就是我決心成為職業運動員的轉捩點。當時我還是大學三年級，既要兼顧學業，又要兼顧游泳，最終兩者的成績也只是中規中矩，但在亞運的比賽，我覺得自己仍有進步空間，因此希望給予自己一個機會，可以全心全意投入游泳，看看自己可以去到多遠，最終成為了一位全職運動員。」

雖然打破了4項香港紀錄，但阿奶的運動員生涯其實並不順利，初中時曾跌斷手，之後更3度「甩骹」，他說：「2015年我剛剛18歲，正值男性運動員進步的高峰期，卻經歷了首次甩骹，到了2019年，我決定成為全職運動員後，則經歷了第3次甩骹，不過或許是有了前兩次的經驗，所以這次我表現得比較冷靜，在前往醫院途中，我心裡只有一個想法，就是鼓起勇氣做手術，把這個一直困擾我的問題徹底解決，好讓我無後顧之憂地投入訓練，再尋求下一個突破，而最終亦取得了香港4項的背泳紀錄。」阿奶的下一個目標，就是在國際游泳錦標賽游出好成績，為港爭光，要達成目標，他認為最重要是調整心態，他解釋：「不論是訓練還是比賽，遇上阻滯還是進步時也不要鬆懈，永遠要Stay Hungry，要繼續努力，保持這種心態才會進步得更快。」

對運動員來說，健康的眼睛與運動員生涯關係密切，自細便要配戴眼鏡的阿奶，最近視光師建議他試戴蔡司最新的ClearView鏡片，他說：「ClearView鏡片是蔡司新一代的單光鏡片，比原有的單光鏡片更薄，清晰的區域亦更廣闊。其實我每次訓練和比賽後，都會和教練研究技術影片，而蔡司鏡片就可以令我看得更加清楚自己的泳姿，從而研究有甚麼可以改善的地方。而最重要的是，蔡司鏡片十分容易適應，特別是練水後由隱形眼鏡換回眼鏡時，也減低了頭暈的情況。」