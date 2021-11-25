【聖誕外賣】亞洲風味應節好選擇

西式的聖誕美食，大家幾乎如數家珍，吃了多年想轉轉款的話，坊間亦有提供東南亞和日式的聖誕主題外賣，無論是新鮮的壽司刺身、惹味的烤雞或乳豬，甚至連新派素食都有，總有一款啱你心水。

日式壽司刺身

每次家中攪派對或聚餐，很多人都喜歡訂壽司拼盤享用。千両於12月20日至2022年1月2日推出適合3至4人或6至8人享用的「千両聖誕派對盛」， 當中包括有黑松露海鮮沙律，多款壽司、刺身和甜品等。另外大家也可按個人需要，點選合適的單點聖誕盛。如有極上刺身聖誕盛、特上刺身聖誕盛、極上壽司聖誕盛、特上壽司聖誕盛、吞拿魚壽司聖誕盛、馬糞海膽鮑魚聖誕盛合等，配合有氣濁酒來品嘗，美味倍添。由現時至12月19日預訂並付全費，可獲9折優惠，指定會員及信用卡持有人可獲85折優惠。（1日前預訂）

惹味烤乳豬

吃厭火雞的話，烤乳豬又如何？銅鑼灣The Madhouse CWB在這個聖誕，推出2款「Party Gourmet Combos」，4至6人的Party Mad Combo，約有1.6kg的半隻脆皮烤乳豬仔，連1客沙律、2個頭盤、1個熱盤和1個主菜，8至12人的Party Madness Combo是全隻約3.2kg的脆皮烤乳豬仔，連同2客沙律、4個頭盤、2個熱盤和1個主菜。乳豬選用東南亞香料醃製，再以細火慢烤，外脆內嫩。其他如頭盤有香烤雞翼、沙嗲、椒鹽炒焗甜粟米，熱盤有青咖喱海鮮燴意大利飯、雙芝焗雙腸通和炒蔬菜等，主菜有豬肋骨、峇里醬烤春雞和巴東安格牛牛，2個套餐都配有自家朱古力慕絲蛋糕。客人亦揀選手工啤酒配搭享用，如果選擇自取，還可以扣減HK$200。（3日前預訂）

健康素食

近幾年菇素的人數節節上升，開派對當然要顧及他們的口味。中環Miss Lee剛推出10人到會套餐，包括有4款主菜、3款主食和10杯甜品，客人可按個人喜好，揀選菜式。當中推介的招牌菜有生菜包、黃金椰菜花、菠蘿咕嚕菇及麻婆茄子豆腐等，新推出的菜式有金銀蛋煎餅、酸辣涼麵配土豆絲和蘑菇迷你漢堡等，開派對都可以好健康。（3日前預訂）