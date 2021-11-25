輪住生日　MC ANSONBEAN爭新人獎嗌平常心

歌手MC（張天賦）及ANSONBEAN（陳毅燊）出席活動，講到MC打入「我最喜愛的男歌手」十強，他表示：「好開心，尋日睇到個Post，多謝大家支持。（有冇信心？）好多對手都好強，我平常心，但我睇好Edan，佢好多歌我都鍾意。（網民話你翻唱Edan嘅歌好聽過原唱？）各花入各眼，我哋唔同Style，可能咁啱嗰啲係我嘅fans啫。」講到兩位同是今年男新人，問到對獎項可有信心？ANSONBEAN表示：「平常心，有會開心，冇又唔會唔開心，但我睇好MC，好Enjoy佢啲歌。」MC亦謂平常心，自己都是喜歡音樂才做音樂：「唔係為攞獎，如果努力有成果兌換到獎項係最好，但冇我都唔會停止做音樂。」

而講到即將生日，MC表示：「近排忙到就嚟唔記得生日，唔想咁快踏入25歲，因為24歲好充實，想留耐少少。（點慶祝？）會同家人、朋友食飯。（生日願望想攞獎？）希望可以做多啲音樂，Keep住狀態，都覺得今年作為新人順利。」而日前21歲生日的ANSONBEAN就與家人、朋友食飯慶祝，正日就工作中度過，開會傾電影劇本，同事都有送上驚喜蛋糕，笑言：「食咗好多蛋糕，好彩冇肥。（生日願望？）希望音樂同電影作品都好。」要減肥的MC即笑言：「我唔敢食蛋糕，因為冇乜Quota，睇人哋食就開心。」