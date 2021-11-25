靈敢侶情：自己朋友自己揀

昨晚交了一位新朋友，超好聊的，我們聊了足足三小時。

說到中途，我們聊到「被騙」的感覺，我就說：我沒東西讓人騙，一來沒錢，心又只向事業，美貌更是從不存在。

朋友聽後，大笑，說不可能沒東西被騙，還肯定我若被騙也會傷心。

傷心嗎？可能會，但就算我不被騙，生活上也會遇到傷心的事，疑心若重，例如天天去想這人怎樣那人不好，未到傷心已不好過，倒不如隨遇而安，快樂又輕鬆。

所以，我很樂意相信人。

朋友說我這樣太單純，沒心機只會被人挖洞，但我想的是：對方又能怎樣？做到最盡，也只能將我擁有的都拿去，我有手有腳，再找回來就是了。何況，高手騙徒跟高智商一樣少之又少，我既不蠢也不傻，不用怕！

但命運就是這樣奇妙，我樂意相信人，甚麼都說一餐的，反而沒人騙我，就像教室的學生，個個都怕我收錯錢、計錯數；至於朋友和另一半，他們都不會騙我，因為知道我只相信，所以不忍心。

朋友說，因為我好運遇到好人。是的，我雖樂意相信人，但對於交朋結友，我好揀擇，說粗話沒禮貌的、會上網罵人的、會開分身散播謠言的，通通say no，不是怕你害我，是我不想活得太無要求。可能因為這樣，我交上的都是正常、有禮、善良的人，只要我感到你善良，我就會把腦放下，你說甚麼，就是甚麼。

因為揀擇，我朋友不多，所以亦不怕被騙。

說到底，我就是安於本分，朋友不求多，疑心毋須重，因為你防人別人必定更防你。活得輕鬆簡單，騙子也嫌我太窮又沒趣，所以悶起上來，我惟有自己騙自己：我最聰明，我的學生智商最高⋯⋯

無聊，就是抑鬱前和康復後的我的個性，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03