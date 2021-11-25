自知容易惹緋聞　李佳芯自度3招保護自己

藝人李佳芯（Ali）中午出席商場聖誕活動，自言最喜歡親手做聖誕花圈作裝飾。她表示近日忙於拍攝無綫新劇《有種好男人》，聖誕當日也有機會拍劇度過：「預計拍到農曆年，順利嘅可以同屋企人過年。（冇得約人？）冇啦，每次入劇都係預即興，撞啱有假就即約邊個得閒囉，不過都要忙為套劇角色做功課。（冇人約你？）我諗唔敢約我喇，時間難就。（係咪怕傳緋聞嚇驚咗人？）呢樣係嚇親我，每次出街畀人影到又話有嘢，好彩我都少去社交活動，個人本身悶得滯。（有冇擔心啲緋聞嚇怕追求者？）我覺得真愛係唔會逃避嘅，哈哈。」她坦言從事演藝事業難結交朋友，甚或傾工作時若被拍到又會有很多揣測，她説：「或者要做多啲保護自己嘅功夫，例如叫助手一齊去，同避免同一架車，盡量行得正企得正，但人哋要寫都冇辦法。」

Ali覺得若想開始一段關係，作為男士應採取主動，自己則從未試過追人，問到聖誕願望是否想有個人陪？她笑言：「每個人都想嘅，搵個人陪有幾難，其實唔係有同冇，中唔中先最緊要，我唔介意等，等吓先啦。」她坦言沒有特定擇偶條件，只要雙方願意接受對方性格，能一同走下去一同成長，已是很難得，自言現時未覺有追求者。

快將迎接39歲生日的她，表示當晚也要拍劇：「有諗過度期，不過算啦度咗期到時冇人陪我食飯仲傷心，哈哈！寧願快啲拍晒好過啦。（蟲草大王有冇約你？）冇呀，其實嗰次係傾個慈善活動，嚟緊大家會知㗎喇，私底下冇乜見面。」