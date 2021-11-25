【營事檔案】雜果可可Smoothie Bowl　甜不膩

早餐或下午茶時間，很多時都會以穀物、乳酪及水果配搭成簡單的一餐，既清爽又帶有自然甜味，而且不失飽足感。整碗Smoothie Bowl不需要額外添加糖，有水果的甜味能滿足喜愛吃甜品的女士，不但十分適合拍照打卡，而且食材選擇的自由度都十分大，就可以發揮大家無盡的小宇宙，發掘出不同配搭了！這次使用低脂原味乳酪以及低卡朱古力味雪糕作基底，搭配新鮮水果，喜歡更濃稠口感的話，更可以使用希臘乳酪。

奇異果可連皮吃可入饌

奇異果含有豐富鉀質和維他命C，每100克的奇異果就含有93毫克的維他命C，以及312毫克的鉀質。簡單來說，基本上一個奇異果的維他命C含量就差不多是我們一天的所需量。而奇異果的外皮富有膳食纖維，可以選擇較少毛的金奇異果，再用刀背刮一刮走果皮的毛，或直接打成果汁就可以增加膳食纖維的攝取量了。除了直接食用外，奇異果汁還可以用來醃肉，奇異果中的酵素可使肉質更軟身。

紅石榴 天然抗氧化的紅寶石

紅石榴含有豐富膳食纖維、維他命A及維他命C等，而紅石榴更有天然的抗氧化物，包括花青素及鞣花酸，可有效對抗自由基和抗發炎。除了紅石榴外，黑莓、草莓、紅桑子等藍紫色的蔬果都同樣含有花青素及鞣花酸，大家不妨多吃。

【雜果可可Smoothie Bowl】

材料：

低卡朱古力味雪糕 200克

低脂原味乳酪 200克

穀物棒 1根

奇異果 半個

紅石榴 1/4杯

做法：

1.將低卡朱古力味雪糕及低脂原味乳酪放入攪拌機混合備用。

2.穀物棒切成細粒、奇異果切花、紅石榴取出備用。

3.在乳酪雪糕上放上穀物棒及水果即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。