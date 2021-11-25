公布提名名單︱視帝競爭激烈　張振朗獲曾勵珍加持

無綫在將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》祝捷會暨《萬千星輝頒獎典禮2021》公布提名名單。出席藝人包括張振朗、譚俊彥、蔣家旻、宋宛穎、丁子朗等。

今年台慶頒獎禮於1月2日隆重舉行，今日率先公布16個獎項首輪提名名單獲提名的單位則多達574項。「最佳男主角」一如以往競爭激烈，馬國明、張振朗、譚俊彥、陳豪、楊明、馬德鐘齊齊「起雙飛」皆有兩劇提名，黎耀祥、鄭嘉穎、王浩信等視帝級則各憑一劇入圍，胡鴻鈞與羅天宇則憑台慶劇《十月初五的月光》入圍越級挑戰「視帝」。

「最佳女主角」提名形勢則陷入混戰局面李佳芯、黃智雯、林夏薇、姚子羚、王君馨、湯洛雯、王敏奕提名齊齊起雙飛；鍾嘉欣、周家怡、岑麗香、惠英紅等則各憑一劇提名入圍；而鄧佩儀與何依婷則憑台慶劇獲得初次挑戰視后的機會。

張振朗與譚俊彥在台上揭曉「最佳男主角」提名名單，張振朗被問到睇好誰奪「視帝」，他則尷尷尬尬地表示都應該要揀自己，亦坦言希望攞獎，在台下的無綫高層曾勵珍則鼓勵說：「畀啲信心自己。」獲珍姐加持的振朗，攞獎機會似乎有所增加。

張振朗講到獲珍姐加持可會增加信心？譚俊彥插嘴說：「珍姐都叫你有信心啲，爆佢一個小秘密，佢一緊張就食糖。」張振朗則笑說：「都係冇信心，自己係一個好冇信心嘅人，珍姐咁講都係想比信心我啫。《拳王》依家只係播咗兩日，自己嗰部分已經做好，要睇大家鍾唔鍾意。」

譚俊彥直言今年候選「視帝」心情相當緊張，他笑說：「因為明年冇乜劇出街，今年除咗拍劇，亦都做好多綜藝節目，自己嘅目標係希望入到最後五強，自己坐咗五年都未試過入五強，希望今年宣布獎項個鏡頭有我，都會練習定拍手掌，希望一步一步嚟。」他又稱視帝對手相當多，好似黎耀祥、陳展鵬、鄭嘉穎、馬國明也表現相當出色。

講到視后，他則看好黃智雯，大讚她今年相當努力，兩劇的演繹也不同，在台慶的表演更相當辛苦，多年來為公司付出很多。張振朗則睇好鍾嘉欣，大讚她靚女，演戲又好。