宋宛穎卸任後先拍到劇　波波「飛躍進步」預陪跑

應屆港姐冠軍宋宛穎及黃婧靈（波波）出席《萬千星輝賀台慶》祝捷會，席間公布台慶平均收視達24.7點，最高有27.8點，超過243萬觀眾收看，創了過去3年的新高，而最高收視27.8點就落在當晚李思捷主持的環節「思密Party」。而席間亦公布《萬千星輝頒獎典禮2021》提名名單，其中波波入圍「飛躍進步女藝員」，其他入圍的還有陳曉華、陳瀅、何依婷、劉穎鏇、劉佩玥、鄧佩儀等人，至於入圍「飛躍進步男藝員」的就有羅天宇、黃庭鋒、胡鴻鈞及謝東閔等人。

活動上身為台慶風頭躉的波波獲頒「最有話題衣着藝人」，問到可覺自己當晚衣着實至名歸？她笑言：「睇大家點睇，台慶打扮都係尊重場合。（張相喺網上瘋傳？）朋友都睇慣咗，冇太大反應。」講到即將舉行，問到到時都可會性感上陣？她表示：「都會集思廣益，嘗試搵吓大家意見嘅衫。（會再大膽啲？）唔肯定，睇大家嘅意見。」

講到波波有份入圍「飛躍進步女藝員」，問到可有信心？她表示：「都係睇前輩表演，向前輩學習，我會努力嘅，但就平常心，陪跑。」而問到宋宛穎可想下年有份提名獎項？她坦言：「都希望之後多啲機會主持，因為都收到好好嘅評價，希望之後有機會，不過劇集方面就要出年卸任後先可以拍劇。」她亦表示計劃上演技班增值自己。