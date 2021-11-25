林敏驄係大師︱Anson Lo處男作造型百變　視譚耀文為偶像

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）孭飛的新片《假冒女團》，除了要應付打戲又要反串做女仔，穿上校服時又激似學生王子，再配合武打瀟灑動作，成功迷倒不少「神徒」，可謂造型百變，對此他說：「今次是我首次拍電影，人生首次拍武打場面，細個有學過跆拳道，但學完之後沒有試過動拳腳打交，在拍攝上少許碰撞也沒試過，今次拍打鬥戲，上了數堂動作訓練，因為要排練走位，拳來拳往，對我來說是新鮮事。」

提到今次與譚耀文（阿譚）、林敏驄等前輩合作，Anson即表現興奮，原來雙親一直視阿譚為超級偶像，他說：「他們吩咐我記得與譚耀文要一起拍照，回家要我匯報他一切的事情。」更指阿譚沒有架子，拍攝期間很照顧他，演對手戲時也是由頭到尾由他帶領着，提點演戲要有的節奏，又與他究竟演員之路應怎樣走，更為其形象及演戲風格給予意見。

而視阿驄為大師的他，表示雙方首次見面時，對方已拿出手機與他合照：「他是一個很隨性的人，當刻他想做就做，他每次拍攝都有不同的爆笑位，創意能力很高，令我們爆笑次之餘要學懂忍笑能力。」至於亦份參與的「193」郭嘉駿，Anson指二人出道已認識，故拍攝時有一種戰友陪伴自己的感覺。