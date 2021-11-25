億萬像素Xiaomi 11T系列　秋遊影相智有Feel

【特約報道】秋高氣爽，又是郊遊好時節。去到戶外當然要打卡影靚相，小米新機Xiaomi 11T系列坐擁1億800萬像素廣角鏡頭及大量好玩拍攝分唇，售價僅由$3,699起，可謂近期CP值最高的影相神器之一，今次就同大家深入測試！

三色機身 相機模樣

未睇功能先講外形，Xiaomi 11T系列弧形機身僅厚8.8mm、重203g，以6.67吋屏幕手機來說算是輕薄。手機四邊則是鋁合金材質，背蓋用上玻璃材質，加上提供流星灰、月光白及太空藍3色，「顏值」與「實力」兼備。翻到機背則是長方形相機模組所在，純色背板加上3組鏡頭，令手機帶有昔日卡片相機影子。

旗艦屏幕 打機都得

Xiaomi 11T 系列在在屏幕方面均採取開孔式加窄邊框設計，解像度2,400 x 1,080，顯示比例20:9，支援5,000,000 : 1對比度、1,000nit峰值亮度及HDR10+，規格上達到旗艦機級數。試播高清MV，顏色鮮艷飽和，強光下依然清晰，立體聲雙喇叭更是響亮不拆，整體聲畫俱佳。特別一提，喇叭還對應Dolby Atmos全景聲音效技術，至啱入營齊齊睇Dinsey+的靚聲影片。其中Xiaomi 11T Pro 更配備Harman Kardon專用雙揚聲器和支援Dolby Vision®，為音樂、電影、直播和遊戲等各方面帶來引人入勝的聲畫享受。屏幕另一賣點是120Hz更新率及480Hz觸控採樣率，畫面流暢且觸控反應快，完全滿足電競需要。

相片清晰 微距出色

如上文所述，Xiaomi 11T 系列機款均擁有3鏡頭，分別是1億800萬像素廣角、800萬像素超廣角及500萬像素微距鏡頭，其中億萬像素相片雖然每張約為10MB大小，但存相快速，而且成像銳利，放大「聞相」仍無損細節，方便裁剪或打印之用。超廣角鏡頭視野則達120°，相片臨場感高，兩邊沒有畸變，影景一流！至於微距鏡頭可近至3cm進行拍攝，並同時對應2倍變焦，拍攝時不怕手機黑影覆蓋主體，帶用戶進入花草的微觀世界！

4K錄影 電影鏡頭

今時今日手機單靠高拍攝像素難以突圍而出，因此Xiaomi 11T系列特別加入了大量「特異功能」，例如4K@30fps超高清錄影、縮時攝影、960fps慢動作影片、RAW儲存格式及Vlog模式等。另外又有電影鏡頭，提供「滑動變焦」、「慢快門」、「時間靜止」、「平行夢境」等模式，撳一個掣就可模擬電影特效，新手都拍到大師級作品！

效能不俗 極速快充

效能方面又點呢？Xiaomi 11T內置Media Tek最強的5G處理器 Dimensity1200-Ultra及具備 8GB RAM 與最多 256GB ROM，而11T Pro則配備 Snapdragon 888 處理器、內置最多 12GB RAM 及 128 或 256GB ROM，兩者同為不少高階手機都使用的旗艦級處理器。前者處理能力強，配合 AI 拍攝功能，效果快速顯著，後者就夠慳電，3GHz 的處理頻率，卻有比別人高 25％ 的電量。

要讚的還有電池，Xiaomi 11T 系列均擁有5,000mAH電池，足夠一天使用，其中Xiaomi 11T Pro採用獨家研發的 120W Xiaomi HyperCharge 技術，能夠在短短 17 分鐘內實現100%充電，此技術通過雙電荷泵、雙節電池結構、MTW、石墨烯在鋰離子電池上的應用和Mi-FC技術等創新技術來創造。手機通過德國萊茵TÜV安全快充系統認證、34項充電及電池安全功能、實時溫度監測等措施，保障電池的安全性。而Xiaomi 11T 則支援67W Turbo Charge，跟機的有線火牛，充電100%只需36分鐘，啱晒心急香港人。

Xiaomi 11T Pro 規格表

屏幕︰120Hz 6.67吋AMOLED (2,400x1,080解像度)

處理器︰ Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888

記憶體︰ 12GB+256GB

後置鏡頭︰1億800萬像素廣角、800萬像素超廣角、500萬像素微距

前置鏡頭︰1,600萬像素

對外連接︰5G、藍牙5.2、Wi-Fi 6、NFC、紅外線

電池︰5,000mAh，支援120W有線快充

尺寸︰164.1x76.9x8.8mm

重量︰204g

Xiaomi 11T 規格表

屏幕︰120Hz 6.67吋AMOLED (2,400x1,080解像度)

處理器︰MediaTek Dimensity 1200-Ultra

記憶體︰8GB+256GB

後置鏡頭︰1億800萬像素廣角、800萬像素超廣角、500萬像素微距

前置鏡頭︰1,600萬像素

對外連接︰5G、藍牙5.2、Wi-Fi 6、NFC、紅外線

電池︰5,000mAh，支援67W有線快充

尺寸︰164.1x76.9x8.8mm

重量︰203g