叱咤8強最資深　張敬軒：佢哋加埋就等如我年資！

歌手張敬軒、周秀娜（Chrissie）和劉俊謙下午（25日）出席活動。早前被堪輿學家七仙羽於拍攝節目時稱呼作「張劍謙」的軒仔，被問到師傅有否「贈兩句」，他笑稱師傅會無定向風忽然贈言：「有日我同佢講，話覺得佢七師傅呢個朵好勁咁，叫佢幫我起個朵，佢就話你叫『Super J啦』，咁嗰日係喺柴灣，所以就叫『柴灣Super J』，簡稱『柴J』喎。（有冇問佢點解？）佢啲嘢冇得解㗎，唔知佢知唔知個J字係咩意思呢，哈哈。（講中咗？）承佢貴言啦，哈哈！」

他指師傅要他多穿鮮色衣物及盡量使用新款物件：「話新一年成個人精神面貌會唔同啲，最緊要開心同花喱花碌咁，會令我個人開朗紓緩壓力，都有問佢有冇攞獎秘笈，佢叫我保持平常心就得。」他坦言今年是大競爭的一年，但也算是豐收的：「因為成個市場大家都好活躍，其實係一個動力，尤其對我呢啲有一定年資嘅人，會刺激你要諗啲新嘢，唔好咁懶，自己都要撻番着副偈。」

成功打入叱咤我最喜愛的男歌手8強的他説：「個遊戲係好玩嘅，要畀心玩嘅。（最資深係你？）有網友留言其他入圍歌手嘅出道年資，加埋就等如我年資，哈哈！一個頒獎禮其實有唔同年齡同年資嘅人喺度先健康嘅。」他表示近日會不停拉票，又感謝粉絲支持，不論最終誰人獲獎也會替對方高興：「參與咗、努力過，邊個攞都開心，每一個付出咗嘅人都應該有回報。」

近年拍劇不時受傷，更獲封「容易受傷的女人」稱號的Chrissie，昨晚於社交平台放出一張影住雙腳的照片並留言：「膝頭哥痛到路都行唔到，即刻急Call醫生。」她交代因練習而觸傷舊患：「12月要拍兩套電視劇，其中一套有好多動作戲，想趁有時間早啲搵武指練好動作先，唔想臨場先記動作會做得好生硬，但又整親左腳，其實係舊患嚟，好多年前拍戲整親韌帶，但冇畀時間抖，唔想阻進度。」她指自此後每次拍戲都一定會受傷：「試過拍追逐戲要突然叫停，左腳因傷冇力就失平衡，膝頭直接跪地痛到起唔到身，最好笑連拍文戲都會出事，之前喺澳門拍愛情片，我角色每日都要跑樓梯，結果又整親。」她笑稱自己多年受傷經驗，已儲下大批醫生名單，有事可即時求救，另家中也有大量運動繃帶及護貝：「不過女演員慘啲，有時啲衫遮唔到就冇得用，所以要食多啲嘢長番多啲肌肉去保護韌帶，大家可以多啲約我食飯呀。」