祖兒首唱會狂轉4造型　孖阿Sa開直播慶功

闊別5年，天后容祖兒最新廣東專輯《薛丁格的貓Schrodinger's Cat》，包裝上大玩視覺錯覺藝術。為了答謝歌迷支持，祖兒昨晚（24日）舉行網上新碟首唱會，首唱會上除了唱盡碟內全部歌曲，場景燈光道具布置等亦不惜功本、樂隊編排一絲不苟，一小時的首唱會她更轉了4個造型，難怪網民大讚她誠意十足。

祖兒表示這個首唱會可以滿足及達成她的心願，她說：「由2018年開始做呢張唱片，其實好多首歌都係我當時心裏面想講嘅嘢。」她又說仍然十分珍惜可以推出實體唱片的機會，她說：「呢張唱片裏面每一首歌都記載咗好多好多我自己心裏面想講嘅嘢，如果你叫我去講好多大條道理，其實真係唔係好識，好多時候都係憑直覺諗到就做，所以我會比較鍾意唱歌，因為唱歌可以抒發我嘅感覺，嚟得比較自在。」她又特別提到《明天見》是2018年為當時一位剛過世的化妝師好友而創作，但因為疫情關係，對象已變成很多個，她說：「因為疫情嘅關係，好多時候都要分隔兩地，同我嘅屋企人、好朋友或者同一啲關係好好嘅同事、我嘅歌迷，都未必能夠好似以前咁成日可以見面，但係我好相信我哋好快可以明天見，亦都好希望再見面嘅時候，我哋可以更好。」首唱會最後除了播出祖兒跟歌迷的互動，更有她為這場首唱會綵排《明天見》片段，只見她邊唱邊哭，場面感動。

首唱會完結後，祖兒繼續大派福利來一個「After Party」，仲來多一個網上Live，阿Sa（蔡卓妍）更為她任客席主持，不過因為沒有化妝，所以只好「見聲唔見樣」留在幕後。雖然身處幕後，只見阿Sa不時為祖兒整理頭髮，又十分留意她上鏡的角度及位置，儼如一位直播的導演，十分稱職。直播期間，只見祖兒面紅紅，有網民即問：「你飲咗酒？」祖兒直言：「好少啫，開心吖嘛。因為其實呢個演出想做好耐，隻碟又做咗好耐，可以做咗個騷畀大家聽，好開心。」祖兒又透露錄影首唱會當日天氣十分寒冷，錄影時間更由下午到零晨10多個小時，認真辛苦。網民又問到阿嬌（鍾欣潼）在哪裏，阿Sa表示她已返了屋企：「佢好攰呀，佢喺屋企睇，頭先佢有喺度吔飯㗎。」

被問到碟中最喜歡哪一首歌時，祖兒認為難得5年才推出專輯，只可以選一首喜歡的歌很可惜，她說：「每一首歌都有好多感情喺裏面，每一首歌都好值得去畀心機鍾意，我全部都好鍾意，每一首歌都有唔同意思。但係好多人都鍾意《明天見》，好似我身旁嘅呢一位小姐。」阿Sa即謂：「我又鍾意《煙花紀》，《煙花紀》好索個MV。」祖兒反駁：「係咩，多謝。頭先你話鍾意《愛你愛我》嘅？」阿Sa解說：「《愛你愛我》都鍾意，係第3鍾意，《心之科學》我都鍾意。」祖兒即場篤爆：「平時我聽你係唱《東京人壽》㗎喎。」阿Sa隨即拖埋阿嬌落水：「《東京人壽》又係好鍾意，阿嬌都成日自己喺度唱《東京人壽》，佢自己沖涼都唱㗎。」最後二人齊齊合唱《東京人壽》為直播作結。