傅穎罕談成員不和　憶述Cookies解散過程殘酷

37歲藝人傅穎（Theresa）早年到了內地展演事業，不時語出驚人的她趁着出道20周年，在社交平台上載「傅穎出道20周年特輯」短片，細訴心路歷程並爆料來為自己贈興。她表示出道前曾擔任過雜誌模特兒（但強調並非嫩模），當時模特兒公司召集所有女模特兒前往面試，面試成功後便可以學唱歌、跳舞和化妝，集訓了差不多半年後，於2002年正式以9人女子組合Cookies出道，出道單曲《心急人上》大受歡迎，她亦因而為人認識。

翌年Cookies改組，成員由9人減至4人，只得鄧麗欣（Stephy）、傅穎、楊愛瑾（Miki）及吳雨霏（Kary）留低，被稱為「Mini Cookies」繼續在娛樂圈打滾。Theresa憶述當年是因為公司人事變動，整家公司換了一批人，因此Cookies變成了Mini Cookies，她稱：「記憶裏，我們是一個一個被叫到辦公室裏，被通知去或留的。」過程殘酷。

Mini Cookies以4人姿態再戰娛樂圈，她指是要從女孩硬生生地裝成女人的過程來宣傳新歌，更被迫行「健康性感」路線，她表示：「對於要做（健康）性感的表情，比方說嘴巴微張，眼神迷離，我真的拍着拍着我就哭了，懷疑人生了。」直到2005年，Mini Cookies在簽名會上突然宣布將會在兩年內暫時獨立發展，但又強調不是解散。

Theresa片中除了承認與Cookies一班成員沒有聯絡外，亦間接承認組合內部有「分黨分派」的情況。當年有指Theresa被其他成員杯葛，聚會總是沒被邀請，成員之一的區文詩曾在生日會上請來Stephy、Kary、Miki等唯獨沒有請Theresa，更被以「舊同事」來形容。而昔日的成員何綺玲（Elaine）和蒲茜兒（Serena）舉行婚宴，Theresa也沒有被邀請。對於與組員屢傳不和，她在片中亦感嘆表示：「都一把年紀了，哪會在意小時候的是是非非啊，都隨風去吧！」談到當年輟學入行，Theresa坦言曾遭母親反對，更指她入行只有死路一條，結果入行初期工作排得密密麻麻，令她睡覺時間都沒有亦因而多次病倒入院。