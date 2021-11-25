梁諾妍宣布佗B女　洪永城執定走佬袋

藝人洪永城（Tony）老婆梁諾妍（Inez）今晚（25日）腹大便便現身銅鑼灣活動，同場還有男子組合C AllStar成員等，而陪着Inez身邊的不是老公，而是同門師弟吳若希的嫩口胞弟現年18歲的吳梓楓（Carson）。早前Inez舉行Baby Shower，對腹中BB性別仍然玩神秘，她笑言當日她與Tony都着粉紅色已經好明顯，她並正式宣布今胎佗女，現已9個月身孕，預產期在聖誕節正日，腹中BB花名叫「洪寶寶」，她說：「有諗過洪蘿蔔和洪卜卜，最後都係叫洪寶寶，英文名未肯定，中文名待出世後等師傅再改。之前冇特別講佗仔定女，依家可以分享啦！Tony好有外父相，（再生多幾個女畀佢再做外父？）諗住唔止生一個。」

Inez透露老公有幫手準備走佬袋，執了3大袋，十分誇張。她笑言袋裏面有很多屬於老公個人物品：「佢執咗好多零食，佢自己嘅牙刷和毛巾，預定晒自己嘢。」Inez預期順產，如果BB聖誕出世，講笑戥BB不開心，擔心以後只有聖誕禮物，沒有生日禮物。自爆近日才到醫院上育嬰班，學習替BB沖涼和換尿片，笑言老公雞手鴨腳，她說：「希望佢幫唔到，都唔好搞亂檔，好彩媽咪住喺隔籬，最希望Tony可以幫手餵夜奶。」Carson即請纓「夜奶搞唔掂call我。」