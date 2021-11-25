唔使咁怕醜！AGA為姜濤獻出「第一次」

人氣男團MIRROR成員姜濤和AGA（江海迦）今晚（25日）現身ViuTV Chill Club節目錄影，首次獻唱2人的合唱歌《I Know》。姜濤曾公開表示最想合作的女歌手就是AGA，結果迅即促成是次合作，早前2人初次見面開會，AGA隨即寫好此曲，問是否望住姜濤寫？她笑言是背住寫。對與萬人迷合作，會否惹朋友羨慕？她說：「冇朋友知，件事好神秘，所有嘢發生得好快，係最快完成嘅新歌，都好期待，未聽過佢演繹，會幾得意，同男性合作，（獻出第一次？）唱歌方面係。」

姜濤透露一直很喜歡AGA的歌曲，非常期待二人新曲推出，這亦是他首次與女歌手合唱情歌，之前分開錄唱，今晚才是首次合唱，一直與團中兄弟合作，跟女歌手合唱感覺可有不同感覺，他突然拋金句：「唔係男仔聲囉。」認為女聲是溫柔點。

提到2人可有信心打入「叱咤樂壇我最喜愛男、女歌手」的最後五強？姜濤表示順其自然，對於外界指該獎是MIRROR成員的「內戰」？他說：「唔會，大家都好畀心機去做每首歌，目標只是想做好首歌，並非衝住獎項去做。」AGA覺得入到8強已很驚喜，今年遇到很多波折和阻滯，出歌和身體都有問題，但很開心能參與其中，好想同幕後班底講聲多謝。

有傳姜濤曾暗戀《全民造星IV》參賽者姜詠鑫（Ada仔）？他澄清與Ada仔只是中學同班同學，並非他暗戀對象，他說：「我暗戀對象喺隔籬班，個性比較低調女仔，冇玩社交網，你哋搵唔到㗎啦！我想搵都搵佢唔到。我都有向Ada仔講加油，希望冇影響佢比賽。」解釋完後姜濤忍不住抖了口大氣。至於Ada仔亦於社交網上載一張黑白照，並發文澄清事件，指中一曾與姜濤做過一年同學，只係普通玩伴，喺姜濤轉校後再冇聯絡，直到參加《全民造星IV》後收到姜濤鼓勵，先互相追縱社交網，佢坦言：「所謂邊個欺凌邊個或者我哋之間嘅關係，絕對唔係網上講嘅咁！」又指事件發生後連累身邊人被起底，佢就此致歉並指：「只希望大家諒解和給予私人空間，唔希望為任何人生活帶來負面影響！」