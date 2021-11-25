H Cup鬧鐘胸　朝朝夾爆

女人嘅胸部易令男人產生各種幻想，單單係形容胸形，就會用到西瓜、木瓜、警鐘、車頭燈等字眼。至於今期「世界Cup」主角春奈芽衣，算係比較特別嘅一個，事關佢嗰對H奶被人稱為「每朝鬧鐘爆乳」，莫非爆到有響鬧功能？

身材勁煞食

日本寫真界美女如雲，好似馬場富美香、片山萌美等靚女，樣靚身材正，堪稱上天嘅傑作！問題係一樣米養百樣人，寫真迷嘅口味各有不同，所以有部分個樣生得冇咁靚嘅女優，依然可以靠其他本錢喺寫真界立足，好似今年28歲嘅芽衣，個樣生得普普通通，仲有少少哨牙添，所以全靠身材搵食。事實上，喺2017年出道嘅佢，皮白肉嫩，夠晒好波，加上身形纖巧，令上圍睇落更加激凸。

激到似AV

講番芽衣嘅寫真事業並非一帆風順，起初因為個樣唔太討好，即使身材好掂，都未能成功彈起，但後來佢唔知用咗咩方法執番靚個樣，女優之路變得平坦好多，近期嘅人氣仲有上升迹象。睇番佢嘅寫真演出，真係瞓晒身，除咗大肆賣弄自己嗰對H奶，仲會做出好多極為淫穢嘅動作，激情度直逼AV作品，難怪吸引到好多寫真迷捧場。

自拍吸人氣

值得一提，芽衣對H奶唔單止被譽為「國寶級爆乳」，亦獲得「每日鬧鐘」嘅外號，原因係佢每朝八點鐘都會喺社交網上載一條自拍片，片中會做出夾胸、搓胸、搖胸等動作，而呢個習慣已經維持咗超過一千日咁耐！據阿妹憶述，起初外界嘅反應唔大，但始終係騷胸短片，加入睇波行列嘅人愈嚟愈多，甚至有人為咗睇波而準時起身，所以有人用「鬧鐘」嚟形容佢嗰對爆乳，真係好鬼馬！