慾火急升　色心擋唔住

慾火急升點算好？仲使問，梗係拿拿臨搵個性伴上床切磋吓，但係搵唔到又可以點？惟有一邊睇四仔，一邊自我慰藉啦！以下介紹嘅作品，當中嘅脫星一旦色心起，簡直唔係人咁品，嗰種性急表現唔係個個男人都頂得住！

入肉長片

由Digital Sin推出嘅《You Made Me Squirt #2》，劇情直接又到肉，全程充斥男女嘅呻吟聲，仲要係片長近4小時，真係有排歎！睇埋演出陣容，相信四仔迷一定唔會錯過，事關影片搵嚟India Summer、AJ Applegate、Kleio Valentien等十幾位火辣脫星演出，個個都流露出狂野本性，高潮一刻，輪流噴水，視覺享受一流。特別要留意Kleio Valentien嘅演出，唔止身材火辣，床技仲頂瓜瓜，絕對令大家睇到高潮迭起。

急色人妻

巨乳、人妻加埋性慾強，呢種女人一旦被撻着，男人好易被佢哋榨乾榨淨！呢套由Lethal Hardcore炮製嘅《Big Booty MILFS #5》，出動4位以急色見稱嘅脫星扮演巨乳人妻，分別係Rachael Cavalli、Christie Stevens、Febby Twigs同Sovereign Syre，佢哋喺床上嘅表現勁主動，所以肉搏過程零舍激。片廠喺宣傳時講明，劇情講乜唔重要，反而會用咗好多大特寫鏡頭嚟捕捉脫星嘅興奮反應，令四仔迷睇得更過癮。

幫忙洩慾

喺四仔中亮相嘅巨乳脫星，經常被塑造成慾望嬌娃，呢套由Team Skeet推出嘅《Busty Petite #10》亦唔例外，只係劇情發展有啲唔合理，但又無損其觀賞性。影片由四仔男星Michele James自導自演，同佢做對手戲嘅巨乳脫星包括Kenzie Taylor、Jade Kush、Michele James同Lexxi Steele。故事講述呢班慾望嬌娃一朝早起身，即心癢兼身痕，仲忍唔住自娛起嚟，但唔知點解，呢啲咁誘人嘅場面鋪鋪畀Michele James發現，班女又唔知點解一啲都唔覺得驚訝，反而主動同佢嚟個下半身嘅親密接觸，係咪夠古怪又香艷呢？