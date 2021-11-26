【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月廿二戊寅土平日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：祭祀、動土、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

沒必要事事爭第一，好勝心太強易鑽牛角尖。

金牛座

好的人脈網有利事業，花心力經營是值得的。

雙子座

心態正面樂觀，不妨把快樂傳遞給身邊人。

巨蟹座

獲另一半全力支持，有助擺平各種棘手問題。

獅子座

慎言十分重要，切勿在別人背後說三道四。

處女座

做事勿拖泥帶水，速戰速決有助免除後患。

天秤座

財政有點緊絀，是時候減省不必要開支。

天蠍座

世事多變，不確定因素甚多，宜步步為營。

人馬座

情緒不穩，宜少說話多做事，可遠離是非。

山羊座

被身邊發生的趣事感染，能從容面對一切。

水瓶座

渾身正能量，不妨給有需要的人伸出援手。

雙魚座

找到釋放壓力的方法，工作表現也得到提升。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）鼠 易發火

鼠

衝動行事不要得，亂發火有機會得罪人。

牛

精力旺盛，自信心強，與人競爭具優勢。

虎

桃花旺，跟心儀對象約會，感情大躍進。

兔

精神奕奕，工作與學習均有極高效率。

龍

事業運稍遜，待人接物切忌尖酸刻薄。

蛇

運氣好，抽空出外走走，可帶來好心情。

馬

財運欠佳，投資入市要審慎，提防中伏。

羊

幹勁十足，愈困難的事愈有興趣去挑戰。

猴

是日沖煞，保持心平氣和，可遠離衰運。

雞

桃花正在萌芽，單身者會有意外驚喜。

狗

迎來否極泰來的一天，事業出現新機遇。

豬

頭腦清晰，做事有條不紊，獲同事信賴。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

水火交戰 不得安寧

近日有位朋友常常說身體不知道有甚麼毛病，總是提不起勁，四肢乏力，精神恍惚，集中不到精神，令脾氣暴躁，家庭關係緊張，所以前來問卦，想看看是不是有鬼怪來犯。

我幫他起了一梅花易數卦，本卦為水火既濟，互卦為火水未濟，變卦為風火家人。照卦象看來，水火交戰過甚，一定不得安寧。是否關於鬼怪？肯定不是，因為變卦為風火家人，對方有利己方，還當吉兆方向論之，而此風火家人卦，就是重點。有見及此，我問這位朋友近來是否常常在家？他答道：「是呀，因疫情關係，工作量大減，所以常回家吃晚飯，因母親煮的飯少油少鹽，健康又合口味，湯也多喝幾碗！」答案出來了，就是家中飲食出問題，但自家飲食一定比街上吃的健康，為甚麼有問題呢？是湯呀，即大部分人都以為對身體好的老火湯！其實根據實驗，老火湯在長時間煲燉過程中，很多營養被破壞，湯料中的脂肪被釋放於水中，也令嘌呤含量不斷升高，鈉含量也高得離譜，對身體有害。

古代民間知識貧乏，以為湯水愈煮得耐就愈多營養，但其實這樣做反而會減少營養及加添大量有害之物。再者，湯水不是必需品，如果真的要喝湯水，建議多喝滾湯，保存最多的食物營養，又快又健康。