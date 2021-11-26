視后肉搏戰︱黃智雯出術玩倒吊　硬撼「股」惑林夏薇

無綫昨日（25日）在將軍澳電視城舉行《萬千星輝賀台慶》祝捷會暨《萬千星輝頒獎典禮2021》公布提名名單記者會，頒獎禮將於明年1月2日隆重舉行，昨日率先公布16個獎項的首輪提名名單，提名單位多達574個，而出席藝人包括譚俊彥、張振朗、蔣家旻、宋宛穎及丁子朗等。在焦點獎項「最佳女主角」的提名中，黃智雯、林夏薇、李佳芯（Ali）與王敏奕等齊齊「起雙飛」有2劇提名；鍾嘉欣、周家怡、惠英紅及蔣家旻等則各有一劇入圍，競爭激烈。

今年的「視后」爭奪戰，外間認為是黃智雯與林夏薇之爭，她們同有2劇提名，勢均力敵。選港姐入行14年的黃智雯近年與視后距離相當近，資歷與演技均毋庸置疑，在提名劇集《刑偵日記》與《把關者們》都發揮穩定，加上在台慶夜率領女藝員大跳勁舞，期間更被吊上半空做出高難度動作，相當搶鏡。至於缺席台慶夜的林夏薇雖然錯失拉票機會，但提名作《逆天奇案》與《七公主》贏盡口碑，憑《逆》劇被封為「國民女友」，在《七》劇更突破自我作全裸露股演出，搏到盡！

無懼「起雙飛」分薄票源

智雯昨日接受電話訪問，提到勁敵林夏薇，她表示：「好欣賞佢，原來同佢識咗咁耐都冇合作過，好想合作一次。」對於台慶夜的搶鏡表演，她指過去數年亦有表演。對於有2劇提名，她不擔心分薄票源，觀眾投哪一套她都開心。而林夏薇講到與智雯爭視后，她認為有競爭才有進步：「我勁敵有好多喎，2劇提名好開心，但擔心分薄票數。之前冇咁緊張，依家反而驚令大家失望。」又指《七》劇是入行以來最高難度的作品，心理及生理都面臨很大挑戰，但強調大露背不是重點。對於缺席台慶，她表示沒安排表演，而且當日要拍攝MV，故未有亮相。

至於去年奪「飛躍進步女藝員」的蔣家旻首次提名「視后」，她說：「對女主角冇信心，可以提名陪跑已經好開心！」在眾多對手中，她睇好李佳芯及黃智雯：「Ali攞過視后，所以我揀智雯，佢都係時候攞呢個獎，呢個獎要配合天時、地利、人和！」

Ali最愁生日孤伶伶

另外，有份角逐「視后」的Ali昨日出席商場聖誕活動，指聖誕當天有可能要拍劇，問到可有男士邀約？她說：「我諗唔敢約我，時間難就。（傳緋聞嚇怕咗人？）呢樣係嚇親我，每次出街畀人影到又話有嘢，好彩我少去社交活動，個人本身悶得。（擔心緋聞嚇怕追求者？）我覺得真愛係唔會逃避嘅，哈哈！」快將迎來39歲生日的她指當晚同樣要開工：「有諗過度期，不過算啦，度咗期到時冇人陪我食飯仲傷心。（『蟲草大王』有冇約你？）冇呀！其實嗰次係傾個慈善活動，私底下冇乜見面。」

昨日出席記者會的張振朗與譚俊彥雙雙入圍角逐「最佳男主角」，與馬國明、陳豪、黎耀祥及鄭嘉穎等爭獎。振朗在台上被問到睇好誰奪「視帝」時，他尷尬地說：「應該要揀自己嘅，都希望攞獎。」台下的無綫高層曾勵珍即鼓勵他：「畀啲信心自己！」

振朗受訪時被問到獲珍姐「加持」，可有增加得獎信心？身旁的譚俊彥插嘴說：「珍姐都叫你有信心啲。」他卻笑說：「都係冇信心，自己係一個好冇信心嘅人，珍姐咁講都係想畀信心我啫！《拳王》依家播咗2日，自己嗰部分已經做好，要睇大家鍾唔鍾意。」

而譚俊彥直言今年成為候選「視帝」，心情相當緊張，他笑說：「因為下年冇乜劇出街，今年除咗拍劇，亦做咗好多綜藝節目。自己嘅目標係入到最後5強，坐咗5年都未試過入5強，希望今年宣布獎項個鏡頭有我，會練習定拍手掌，希望一步一步嚟。」又指視帝對手多，讚各人表現同樣出色，視后方面他睇好黃智雯，振朗則睇好鍾嘉欣。