香港郵政發行「電影中的香港場景」特別郵票

【特約報道】港郵政宣布，將於十二月二日（星期四）發行以「電影中的香港場景」為題的一套四枚郵票及相關集郵品，並讓聖誕老人帶大眾一遊取景地，回味電影中的精彩情節，欣賞香港獨特的城市景觀和中西文化結合的魅力。

走進光影世界，不難發現很多經典電影都是在香港街頭實景拍攝。電影畫面有種無法形容的情懷，承載令人難忘的影像記憶。是次發行的一套四枚郵票，展示聖誕老人到香港受歡迎的電影場景展開「朝聖之旅」，細味香港文化特色。郵票上的聖誕老人帶着薑餅人經過中環九如坊，輕歌曼舞，為社區帶來歡聲笑語；又瞬間在國際金融中心二期的天際漫天飛翔，在香港上空派送愛的禮物。其後到訪「打卡」勝地「怪獸大廈」的天井拍照留念；這五幢大廈密密麻麻地靠着，構成獨特的城市街景。忙活過後，聖誕老人乘坐接駁小輪前往珍寶海鮮舫與好友相聚，滿載歡樂。

套摺則展示他們滑稽有趣的一面，內頁的薑餅人手執揚聲器和電影場記板如同導演，還跟聖誕老人一起登上具標誌性的中式紅帆船扮作拍攝，突出「電影中的香港場景」這個主題。小全張上印有聖誕老人扮成香港電影金像獎獎杯上的小金人，令大家不禁會心微笑。

各郵政局將由十二月二日起發售這套特別郵票及相關郵品，包括首日封（由今日起發售）、郵票、小全張及套摺。已蓋銷首日封及郵資已付圖片卡（空郵郵資）只限在集郵局發售。

有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）或「郵購網」流動應用程式查閱。