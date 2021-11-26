妙用過期妝品　秒變家居小幫手

買買買是女人的天性，特別是遇上減價，更是大手入貨，眼都唔眨，奈何化妝品、護膚品不像包包、首飾，總有過期的一日，掉了好心痛，繼續用又對皮膚不好，那不如轉個用法，從它們的成分着手，好好善用，變成家居小幫手啦！

【唇膏代替洗銀水】

說到女生家最多的化妝品，應該大部分人都非唇膏莫屬。唇膏內含蠟，可以幫氧化、變黑的銀器重拾亮澤。用法是把唇膏塗在紙巾或化妝綿上，再反覆擦拭銀器，但切勿直接塗上銀器，以免唇膏變黑令銀器報銷。

【粉狀物變吸濕包】

粉餅以及碎粉等粉狀妝品，通常都具有吸附油脂的作用，可以很好地吸濕防潮。做法是把粉餅壓碎倒出，放入小布袋後放置在衣櫃或鞋櫃等地方，便能起吸濕、防潮等作用。

【面霜作皮革保養】

基礎成分的面霜、乳液，可以作為皮革保養劑，因其內含的乳化劑成分，可以有效對付油污，且為皮革產品帶來保護作用，只要薄塗於皮製品上，甚至可以淡化小瑕疵和划痕，亦可代替鞋油來擦鞋。不過要小心凡亮白功能的產品，則有機會會令皮革甩色。

【香水轉為家居香氛】

過期的香水雖不好直接再噴用，卻可以為家居、衣物增添香氣。用法有三種，一是直接噴在小空間如洗手間、房間等空氣中；二是噴在布上，擦拭燈泡或燈具，令香氣隨熱力散發；三是噴在衣服上或化妝綿、布料後，再放入衣櫃作擴香之用。

【化妝水當清潔劑】

含有酒精成分的化妝水，可當作清潔劑使用，用來擦拭手提電話及電腦屏幕、鏡子、瓷磚等，如分量足夠，亦可擦拭抽油煙機、枱面等。另外，若衣服有被原子筆、馬克筆（Marker）劃到，亦可把化妝水倒在化妝綿中，再輕力擦拭墨水至溶開，然後用肥皂揉搓，最後以清水沖洗。

【潔面乳潔淨小物】

潔面乳的清潔能力較強，可以用來清潔一些小地方、小物件。其一是可以擠在牙刷上，用來擦拭衣領、衣袖及白波鞋，其後以清水沖洗。其二是用作清洗各款的化妝掃，只要搓出泡沫後清洗便可。