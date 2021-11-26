李玟詳述8旬母被野豬襲擊經過：媽咪努力重新學行路

歌手李玟現年83歲媽媽上月初於早上在山頂家附近晨運期間，不幸遇上野豬襲擊，身體嚴重受傷，由於李母年紀老邁，令李玟三姐妹十分擔心，輪流照顧。事隔個半月，李玟在社交網發文講述對媽媽受傷的感受，她透露媽媽遇襲導致盤骨和手肘骨折，經過醫生5小時的手術及過去一個多月康復治療和鍛鍊，現已在理想的康復路程中。

她說：「對一位83歲的老太太，這路程非常不簡單，每天要熬着手術後的痛楚重新學習走路，看着讓我們三姐妹非常心痛！感恩身邊有兩位姐姐，我們三個互相勉勵、扶持努力的一起細心照顧媽媽。」她晒出媽媽做康復物理治療的照片，看到消瘦不少的李母，正努力重新學着行路。另外，三姐妹帶着媽媽到擺放在聖誕裝飾的商場逛街及拍照，讓媽媽感受一下聖誕氣氛，望能後傷患中放鬆心情。

李玟並感謝樂迷的愛護、關懷和支持，透露收到了不少樂迷給李母送上的加油打氣視頻，成為媽媽在辛苦鍛鍊的過程中的推動力，她會將所有祝福記在心上，感恩每一位，讓她們一家都感到非常感動和恩惠。她說：「我也希望以後發生甚麼事，我們都能互相幫助、鼓勵！團結就是力量，永遠愛你們。」