【特約報道】台式飲品通街都是，不少人將珍珠奶茶、黑糖奶霜、紫薯奶蓋等當水飲。台式飲品熱量高，我早已說過，有些人或會自恃食唔肥，繼續飲；但如果說飲得多台式飲品會變禿頭，應該起到阻嚇作用吧！

早前有新聞報道指出，台灣一名少女出現嚴重脫髮問題，險變禿頭，經醫生診症，發現與日飲一杯台式飲品有關。皮膚科醫生指出，當攝取過多甜食糖分時，會令體內血糖及胰島素急升，激發男性賀爾蒙上升，使油脂分泌旺盛。當頭皮油脂分泌過多，會引起毛囊炎，令毛囊萎縮，繼而脫髮。

此外，台式飲品中的糖分，大部分屬於精製醣類，亦即經過多重化學精鍊、濃縮、萃取等加工製成的合成糖。吃下精製醣，除了促進體內脂肪合成，過量還會誘發身體發炎，令毛囊炎問題趨向嚴重。一杯700毫升的珍珠奶茶，差不多有七粒方糖（約35克）。根據世衞標準，每天糖分攝取上限是50克，換言之一杯珍珠奶茶，已達世衞糖分每天攝取上限的七成，所以常飲台式飲品，與發炎脫髮有很大關連。

中醫角度則有「甘多傷腎」的說法。《彭祖攝生養性論》中強調：「五味不得偏耽，酸多傷脾，苦多傷肺，辛多傷肝，甘多傷腎，鹹多傷心。」黑糖、紫薯、木薯（製造珍珠的材料）、鮮奶等天然甜味有助補脾，但過多的甜食，卻會引起脾氣偏勝，克伐腎臟。中醫認為，「腎藏精，其華在髮」，頭頂和後腦是督脈、任脈循經部位，與腎相關。如食甜過多，腎氣虛弱，頭髮便無以為養，失去光澤，提早出現脫髮、白髮。加上台式飲品大多以合成糖和化學穩定劑等打成，成分不天然，進一步加重腎臟負擔，身體亦要消耗大量酵素才能夠分解毒素，傷身傷髮又致肥。

飲台式飲品要節制，亦要少食精製甜品。真的想吃喝甜食，可選擇天然的芝麻糊、圓棗黑木耳露等。黑色食物入腎，能夠益腎強腎，烏髮黑髮。《本草綱目》指「黑芝麻服一年身面光澤，兩年白髮返黑，三年齒落更生」。黑木耳高纖維助排毒，更能調節血糖、降膽固醇。

冬天是養腎季節，寒冬間中食一碗暖芝麻糊、飲一杯圓棗木耳露，補腎又甜蜜蜜。

排毒酵精

含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

*即日起至11月30日，凡買排毒酵精600ml即送排毒酵精60ml共10瓶（價值$1,550），再送男女補腎壯健補黑粉一盒。

壯健補黑粉

由多種黑色食材包括何首烏及黑豆等製成，固腎益精、烏髮美肌，內外養腎藏精。

圓棗補茶

桂圓紅棗，溫氣補腎、養心安神，任何體質人士也適合。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。