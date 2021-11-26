淡出幕前？張衞健親解消失3年之謎

紅遍兩岸三地的港星張衞健，演出過不少膾炙人口的作品《逃學外傳》、《少年英雄方世玉》、《鹿鼎記》、《少年張三豐》等。一套《西遊記》中演孫悟空一角更令他登上演藝巔峰，惟近年拍畢港劇《大帥哥》後開始減產，未有跟隨一眾港星主力到內地掘金，只偶爾拍攝廣告和商演，令外界相當好奇他是否「嫌錢腥」。直到近日他才開始回歸演藝圈並參加陸綜《追光吧！》令觀眾再體驗到他舞台上的魅力，甫登場便即登上熱搜，力證實力和魅力依然。

《追》中他以一貫招牌光頭造型亮相，令現場氣氛炒熱，觀眾看得熱血沸騰，節目中的其他明星亦有所共鳴，暌違多年他再次站上舞台與粉絲互動的一刻。對於早年淡出娛樂圈，他娓娓道來是因與親情有關。2008年，太太張茜懷胎近8個月卻不幸流產，胎兒不幸夭折。2013年母親於酒店游泳時遇溺，幸得名醫以冷凍治療搶救成功令母親奇迹康復。2018年，他的胞弟張衞彝於家中暴斃。一切痛苦的經歷令他看淡名利，選擇減少工作爭取跟家人相處時光，好讓他放慢事業腳步，專心以家人為重。近年，他選擇留港母親行街食飯外，亦更會陪母插花及捉棋和覆診。是圈中著名的廿四孝兒子和丈夫。