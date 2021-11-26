Mira Place浪漫歐陸車站　踏上「尋美．尋味」聖誕之旅

【特約報道】仲未有得去旅行，好悶呀！唔緊要，今個聖誕去Mira Place都可以感受到歐洲浪漫的聖誕氣氛。由即日起至2022年1月2日為大家帶來經典的聖誕歐陸車站「Jingle All The Rail」，特設三大打卡位，場內多個商戶更推出聖誕優惠低至半價，消費滿HK$100更可於中庭駕駛「尋美/尋味列車」贏超過4,000份美容及美食獎賞，精彩的「尋美．尋味」聖誕之旅等緊你！

集合三大打卡位

「Jingle All The Rail」打造三大夢幻打卡熱點，第一站是「7米高閃爍鏡藝售票處及夢幻鏡房」，三層高的售票處頂部設置了一個巨型聖誕鐘，與你一同迎接佳節。除了在售票處前拍照留念，夢幻鏡房也是一個超靚的打卡位，配合特別設計的燈光及折射技術，營造出猶如萬花筒般的夢幻國度，洋溢閃爍璀璨的聖誕氛圍。

第二站是充滿懷舊味道的「夢幻號列車」，可以登上火車頭的車長室「響按」，一嘗成為車長的滋味。值得一提的是，於車站打卡並分享於Instagram及完成指定步驟，最具聖誕節日氣氛的相片將有機會贏取精彩獎品，包括The Mira Hong Kong豪華住宿體驗、護膚療程及

G. H. Mumm GRAND CORDON香檳等。

最後一站是「G. H. Mumm 4米高香檳聖誕樹」，Mira Place今年獨家聯乘近200年歷史之法國第一香檳品牌

G. H. Mumm，以超過350支G. H. Mumm GRAND CORDON香檳打造全港首棵4米高的10層香檳聖誕樹，極盡華麗之感。拍照後更可到商場中庭旁的Ponti Wine Cellars內以優惠價把香檳帶回家。此外，Mira Place中庭每隔15分鐘更會上演「Jingle All The Rail」音樂光影匯演，夢幻號列車會隨着音樂開出，全場的燈飾、聖誕鐘及LED螢幕亦會呼應音樂閃爍，效果絢爛繽紛，散播節慶的歡樂氣氛。

Mira Place會員尊享聖誕禮遇

Mira Place會員以電子貨幣單一消費滿HK$100，即可憑收據到中庭玩「尋美/尋味列車」遊戲，於特定時段舉行，按駕駛列車的距離獲得即時獎賞。最遠距離更有機會贏取The Mira Hong Kong 酒店住宿及G. H. Mumm GRAND CORDON香檳。

Mira Place一向致力於各個層面以行動履行企業社會責任及推動可持續發展，Mira Place會員於聖誕活動期間在任何場內餐飲商戶消費滿HK$400，Mira Place將會捐款支持「惜食堂」 製作一份膳食，關愛社會及幫助有需要的人，讓聖誕聚餐更具意義。

Mira Place「Jingle All The Rail」聖誕裝置

日期：即日至2022年1月2日

開放時間：上午10時至晚上9時

地點：Mira Place 1 中庭