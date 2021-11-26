無辜捲入王浩信陳自瑤感情　網民為蔡思貝大平反

視后蔡思貝新聞不絕，台慶夜當晚與王浩信齊齊出場引起不少話題，之後她與陳自瑤FANS於網掀起罵戰，不過亦有網民為思貝抱不平，為她發聲。自去年陳自瑤於台慶頒獎禮上「黑臉」成經典一刻，今年台慶他們的新聞更成了新聞熱搜，而浩信與老婆陳自瑤不時被指重拾舊舊好玩復合，二人前後腳於社交平台PO家庭樂相晒溫馨，台慶夜又合體有傾有講，似乎自動波將「家事」告知全世界。

不過，網民覺得最無辜的是繼續被拖落水的蔡思貝，之前因為《踩過界》一劇與王浩信合作，二人因而傳出緋聞，之後便沒完沒了，有關王浩信、陳自瑤的新聞總是拖她落水，責任在她？不是在王浩信身上？亦因為日前台慶的出場新聞登上了熱搜，不少網民都相當戥思貝不值，網上亦有很多文章為她平反，網民留言：「真的很離譜，蔡思貝看張振朗得獎哭的稀里嘩啦沒人提，淡定的圍觀一吓信號王（王浩信）得獎成望夫石！」、「蔡這幾年因為王，被罵得人盡可夫，實慘。」近10萬網民看了都紛紛議論。

網民就台慶當晚事件，指王浩信、蔡思貝打孖踏上紅地氈，純粹是公司安排，亦都如以往慣例，視帝、視后齊齊出場而已，絕對不是報道所指蔡思貝「耀無揚威」，要是做騷都要過公司那關，邊由得她話事咁兒戲。