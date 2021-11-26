一田購物優惠日過萬款貨品1折起　市民出動搶貨抗通脹

【特約報道】半年一度的一田購物優惠日揭幕！由即日起至11月30日，一田全港12間分店及13個特別展場同步勁減7日。今次除了逾萬件衣食住行搶手貨以1折起發售外，特別新增「1折每日震撼筍貨」及「半價超讚組合」，同時更為顧客度身訂造「四大Good Deal樂活提案 」，包羅冬衣以至床褥、廚具及化妝品等生活所需；超市更一連2週推出100元任選4件自由組合，配合「邊買邊賺簽帳攻略」，精明消費者一定能購得心頭好，渡過一個溫暖冬天！

一田購物優惠日昨日（24日）正式開始，東網記者率先到沙田分店視察。大批市民在門外耐心排隊，等待第一時間搶購筍貨。花逾3000元購買日用品及食物的林小姐，每逢優惠日都會前來掃貨，因為真的便宜很多，買得開心又滿足；至於關女士更展示她的戰利品，形容購得的美甲產品已慳逾千元，也在超市買入大量食品及蔬果，滿載而歸。

「1折每日震撼筍貨」當然是市民重點搶攻目標，想還原鏡仔靚聲，11月26日LG 300W無線Sound Bar幫到你，只售$118；要成為「疫境廚神」，可以購買11月27日的 CS 4件刀具套裝，僅以 $499發售，勁慳超過$3,300；推介仲有11月29-30日$69 Bedder Zleep酒店枕，一夜好眠無難度！

筍貨如此多，大家或許會有選擇困難，一田特別準備了低至半價超讚組合：尚朋堂充油式電暖爐加上PACIFIC 蒸氣消毒洗碗機定價$4,478，現盛惠$2,000即可擁有兩款家居好幫手；雅芳婷絲賞新篇系列床品套裝原需$4,380，現只要$2,000，便可集齊床笠、枕袋、被袋2套，2個珍珠枕 以及1張連心羊毛冬被 。新手爸媽必備的Tommee Tippee電子消毒及烘乾機連奶瓶加熱器套裝，原價$1537，現只需$599即可入手，勁慳1千元！

一田購物優惠日的吸睛產物，必數可愛卡通產品。今次就有Sanrio 2021 Character Ranking香港區冠軍Ahirunopekkle系列，包括床品套裝、家居服套裝、購物袋、手拉車及郊遊套裝等，連同其他逾40款萌爆卡通產品低至23折發售。當中Lulu豬、天竺鼠車車、阿婆＆大麻成等首推多款床品套裝，床笠枕袋連被袋只需$299起，實行「與萌同行」。

天文台預告拉尼娜現象再臨，這個冬天將更冷。一田購物優惠日為市民預備的禦寒產品為冬日添暖意。寒冬不能沒好被， Cherry 100%純羊毛被(28/11限定)，以$399 (19折)發售；CASABLANCA 80%貴族白鵝絨被，以均一價$1399 (2折)發售，讓市民輕鬆過度寒冬。

暖爐方面，被譽為冬日救星的DE’LONGHI 1800W Capsule陶瓷暖風機，以74折發售，市民只需用$369就能將之買回家(28/11限定) 。Zwilling Master智能即熱水機即時提供暖水，57折後只售$1,999，更贈送總值$2,047的同品牌保溫壺2個和STAUB陶瓷杯2隻，物超所值！

超市美食方面，連續2星期推行勁減優惠直至12月7日，平買貴食佳節打邊爐及開派對的優質美食。要打邊爐零負擔，力推8折 ($79.9) 澳洲M5和牛板腱火鍋片及64折 ($88) 法國空運活藍青口；想聖誕2人世界煮大餐，2人份英國急凍威靈頓牛柳最適合，74折$169就買到；大夥朋友開Party零食絕對是必掃之選，北海道芝士曲奇禮盒及北海道三色薯粒 ，分別以$38 (58折)及$78 (61折)發售。

打邊爐又點少得鍋爐，28折發售的World Kitchen智能輕巧電陶爐 ($699)，配上半價VISIONS 3.25L雙耳淺鍋($399，29-30/11限定)可謂神隊友，除了打邊爐外，更可煲滋補靚湯。

疫情下港人習慣在地旅行，行山露營成為不二之選。一田的潮牌冬衣及山系提案就提供超過50個潮牌低至19折發售，Levi’s 牛仔褲$1,000 3條；Fred Perry拉鏈外套低至37折，售$899；行山裝備就由15折起，鋁合金避震行山杖只需$99 (71折) ；Lafuma抓毛外套6折$479起發售。

秋冬肌膚響起警號，當然要幫皮膚補補水，超過30個國際品牌，逾350款護膚美妝產品低至1折發售，Clinique深層水嫩補濕套裝，以6折 $880發售；雪肌精美白補濕套裝半價發售，只售$475 (29-30/11限定)； 48折出售的ESTEE LAUDER皇牌修復精華套裝，只需 $930 (26/11限定)，為年尾長假期狂歡後肌膚修復做好護養。

優惠多籮籮，用一田信用卡或恒生信用卡即日累積簽帳淨值滿指定金額，即可換領高達$250一田現金禮券/優惠券，YATA-Fans會員更可賺取額外電子優惠券，可享高達12.5%回贈，實行邊買邊賺簽帳，優惠盡享！