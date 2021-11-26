《梅艷芳》票房破3千萬　王丹妮：唔敢諗拎獎！

影壇新人王丹妮（Louise）、環球新人曾比特（Mike）、黃研、石山街、許靖韻、小塵埃及張進翹，昨晚（25日）現身音樂活動，齊齊演繹多首已故天后梅艷芳（梅姐）的經典歌曲。電影《梅艷芳》票房成績已衝破3千萬，Louise表示從未想過成績，她説：「對我嚟講呢套戲係一個緣分同使命，希望能夠有更多人知道梅姐嘅故事，又或者懷緬一下佢，呢部電影有正能量可以鼓勵大家，希望電影可以走得更遠去更多國家。」

她感恩大家於疫情期間仍願意入場欣賞電影，談到獎項方面，她説：「作為一個新演員，能夠有幸演到呢個咁有意義嘅角色，已經係好好嘅收穫，其他嘢我唔會諗亦唔敢諗，只係希望觀眾會喜歡，其實最初又擔心梅姐Fans未必接受到，但去謝票嗰陣有聽到大家表達返感受到我哋整個團隊嘅誠意，亦都有睇完戲嘅朋友私訊我，話今次嘅表現好好，可以繼續拍多啲戲畀我哋睇呀，期待有更多嘅作品。」她指暫時主力做電影宣傳，其他工作容後再談。問到家人對電影感受，她説：「當初佢哋只係知道我早出晚歸，做到好攰，到睇咗成品之後知我哋團隊好努力去做好呢件事，佢哋好戥我高興。（會點同家人慶祝？）之前同屋企人包場睇，對我嚟講已經係一份禮物。」

Mike表示有聽過亦有唱過梅姐的歌，他說：「我人生第一首聽梅姐嘅歌就係《將冰山劈開》，好記得細個有次喺電視睇到播緊梅姐演唱會，佢着住古裝唱《將冰山劈開》，好有型，佢嘅歌到依家都畀人感覺好時尚，我好鍾意佢呢種有節奏感嘅快歌。」

「我最喜愛的女歌手」投邊個？

另外，談到有3位與他同屬環球的女歌手包括：李幸倪（Gin Lee）、江海迦（AGA）及陳凱詠（Jace），齊齊打入叱咤「我最喜愛的女歌手」，問到會將手上一票投選投給那位時，他尷尬地說：「呢個都係一個好好嘅問題，其實我有3部電話，一個用嚟做嘢、一個教學生、同埋一個係同朋友聯絡，3個電話可以投3票。」