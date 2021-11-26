Mercedes-Benz C 200 AMG Edition自肥增值

今時今日「自肥」一詞已不再狹義地指牟取私利，廣義少少可理解為一種自我提升和增值，用來形容新世代C-Class最適合不過。新C-Class無論車身體積和車廂空間都略有增長，同時保持跟上代一樣出色的0.24Cd風阻系數。車載科技配置也緊隨S-Class升級，車載的駕駛輔助系統亦比上代變得更全面。另一焦點是全線電氣化，即搭載不同混能系統，率先輸港的是搭載48V EQ Boost輕混能系統的C 200 AMG Edition，並提供Saloon及Estate車型選擇，試駕車屬前者。

新 C-Class擁有短前懸、長軸距和長後懸比例，拍攝車C 200 AMG Edition不止配備密布鍍鉻星徽的AMG line新面罩、骨線分明的引擎冚，還選配了比標準大1吋的19吋AMG合金輪圈、Night Package外飾套件和全新Designo Opalite White Bright車色，整體造型更添動感。車載配備第2代ISG 一體式起動發電機及48V輕混能EQ Boost系統的1.5L直四渦輪增壓引擎及 9G-TRONIC自動波箱，最大馬力及扭力分別達204hp和300Nm。該EQ Boost能額外增加 20hp馬力及200Nm扭力，且具備回收動能，並在巡航時關閉引擎讓車輛滑行以節省油耗，成就低見8.7L/100km的廠方公布綜合耗油量。

受惠於車身長及闊分別增加65mm和10mm，同時軸距有25mm的增長，來到2,860mm，乘坐空間尤其是後排的腿部和手肘位分別增22mm和15mm。儘管車高微降9mm，不過後排頭部空間不跌反升了13mm，加上標準配備全景式前天窗後天幕頂，整體空間感提升不少。中控台配備跟S-Class一樣的第2代 MBUX多媒體系統，配上款電容觸控多功能平底軚環、稍向駕駛者傾斜6度的11.9吋中央觸控屏幕及12.3吋數碼化儀錶等。車載的智能駕駛輔助系統也較前代變得更全面 ，主動防撞輔助、主動車道保持輔助、主動式泊車輔助連PARKTRONIC及盲點輔助等均屬隨車標準配備。

規格表

車型：4門5座位房車

引擎：直四渦輪增壓配48V輕混能

容積：1,496c.c.

最大馬力：204hp/5,800~6,100rpm

最大扭力：300Nm/1,800~4,000rpm

驅動：前置引擎、後輪驅動

傳動：9G- TRONIC自動波

綜合耗油量：8.7~9.1L/100km

0~100km/h：7.3秒

車身體積：4,793×2,033×1,446mm（長×闊×高）