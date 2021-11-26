金秀賢獲讚識照顧人　孖車勝元擺心心谷新劇

韓星金秀賢夥拍車勝元合演的新劇《某一天》將於明日透過網上平台公開，兩人今午與同劇男星金成圭現身發布會，車勝元在拍照時大擺搞笑甫士，又與金秀賢一起做出心形手勢，期間忍不住爆笑。

劇集改編自英國電視劇《Criminal Justice》，講述金秀賢飾演的大學無辜捲入一宗女子殺人案，車勝元飾演的三流律師剛好向他伸出援手，除了揭露司法制度的不公，亦會合力找出真兇，問到接拍劇集的原因，金秀賢指自己有看過英國的原作及美國翻拍的版本，覺得很感觸，認為角色很有魅力，他亦很想挑戰。

而今次是他繼去年拍攝劇集《雖然是精神病但沒關係》後相隔1年半回歸，坦言與上一部作品比較確實有壓力，但亦覺得壓力是他可以努力拍攝新作的原動力，而今次有不少場面都是在監獄拍攝，問到拍攝環境與平時有甚麼不同，他說：「從未試過身處在這麼委屈的地方，也從未試過在完全沒有女人的地方拍攝。」

談到合作感受，車勝元大讚金秀賢十分照顧人：「每個人有自己要做的事，還要顧及他人真的不容易，本來應該只能夠做到其中一樣，但他全部都做到了。」金秀賢則指自己是看對方的作品長大，曾以為對方會很可怕，擔心合作不來，但第一次見面就覺得很合拍。