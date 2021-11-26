汪明荃留守無綫50年表忠：我同公司好夾！

無綫頒發長期服務獎給旗下員工，今午（26日）於電視城舉行盛大頒獎禮，藝人張振朗、羅蘭及韋家雄等，紛紛獲得服務10年金牌，而汪明荃（阿姐）留守無綫50年，成為頒獎禮上風頭躉，獲邀上台領獎時，全場起立掌聲雷動，阿姐簡單表示：「呢度好似一家人咁，多謝大家包容我，士氣好緊要！」

悉心打扮見證重要時刻的阿姐，事後接收受訪問表示感動：「有成200幾位同事得獎，其中服務20至30年嘅同事都仲有好多留喺度。（日前你喺工作室攞晒咁多年啲服務金牌合照。）係呀，我覺得大家會有興趣睇吓啲服務金牌，次次都唔同造型，10年嗰個擺咗成40年，啲膠到甩晒。」她坦言加入無綫至今，從來沒離心：「我係一個好長情嘅員工，同公司好夾，多謝公司一俾支持同畀機會我，咁我自己亦都好堅持、捱得、忍得同守住崗位。（諗住點都一直做落去？ ）我做得會做，就算做幕後都可以，肯做實有崗位畀你，只係我暫時仍然希望目前發展。（嚟緊想接受啲咩挑戰？）我依家最緊要係12月西九嘅粵劇演出，8日做11場，係一次體力大考驗，依家已經努力準備。（拍劇？）呢個暫時唔會考慮住。」

另外，無綫總經理曾志偉亦有現身頒獎禮上，為眾獲獎員工打氣，但完場時記者要求訪問，未知是否為免令老友譚詠麟桃色新聞發酵，志偉未有停下做訪問，最後由工作人員「擋架」，表示趕開會即匆匆離場。