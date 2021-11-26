【聖誕外賣】輕食至啱屋企同Office

每次揀聖誕派對外賣，單是選擇食物、安排送貨等都有一大堆程序要搞，唔想麻煩又或想簡簡單單，坊間亦有很多輕便快捷的餐點選擇，年輕人最愛的漢堡、薄餅、三文治，甚至連聖誕主題點心都有得揀，大家一口氣點選啱心水的輕食或速食，按個人喜好自由拼配出最佳組合，無論是家居又或辦公室，部分更可即日訂即日有得拎，簡簡單單慶祝都好方便。

薄餅開心Share

每次有幾個大胃口聚集，都會點選幾個薄餅和意粉解決，PizzaEspress由現時至2022年1月3日推出多款聖誕套餐外賣，無論是2人、4人、10人或25人分量都有得揀，自選傳統薄餅有卡拉布雷斯薄餅、夏威夷、羽衣甘藍蘑菇松露、香烤雞肉和新出的金文拔芝士及燉牛肉薄餅等。另外還有各式意粉、飯、雞肉蘋果沙律，以及可愛造型的麵包球聖誕樹等，適合大班人開心Share。由現時至11月30日前在網站訂購指定外賣自取聖誕套餐，並輸入優惠碼XMAS21，可享9折優惠。（即日可訂）

三文治拼盤

簡單方便的三文治，是趕時間醫肚的恩物，在聖誕節日，不如揀件升級三文治享用。Pret A Manger由現時至2022年1月4日推出多款4至6人份的節日派對拼盤外賣。精選季節三文治拼盤就有法國芝士紅莓醬三文治、聖誕精選火雞午餐三文治、特級公司三文治、番茄雞蛋沙律三文治。經典二文治拼盤就有雞肉牛油果、小龍蝦火箭菜、英國車打芝士酸果醬和特級公司三文治。另外還有素食三文治拼盤選擇。吃飽後或再品嘗曲奇餅拼盤，作派對後的茶點也不錯。（即日可訂）

滋味迷你漢堡

富肉汁又多配料的漢煲包，深得年輕人歡心。上環La Casa Burger & Pasta近日選用多款芝士打造新漢堡，如有西冷黑松露水牛芝士漢堡、黑毛豬芳天娜漢堡等。店子由現時開始亦供應不同的外賣套餐，如重量級的12人迷你漢堡拼盤，客人可以從新出的西冷黑松露水牛芝士漢堡，以及杜洛克黑毛豬腩漢堡、川式麻辣雞扒漢堡或烤大啡菇漢堡揀選其中3款，配脆薯角、3款沙律或小食、3款意粉和雲呢拿泡芙，也可讓多人分享。（2日前預訂）

得意點心

派對除有各款西式美食坐鎮，也不妨來些富主題造型的中式點心，照顧老人家和小朋友的口味。中環的「飲茶」將於12月6日至27日推出幾款可堂食和外賣的聖誕點心，馬拉糕搖身一變成為的小鹿拉糕，聖誕樹造型的其實是雞髀，紅噹噹的趣怪紅帽真身是豆沙紅豆包，漂亮又美味。（即日可訂）

歎新味漢堡兼做善事

原創休閒漢堡快餐概念Boy n Burger將於12月推出5款世界各地風味為靈感的新漢堡口味，包括全新德州脆雞堡、墨西哥辣椒漢堡、韓式泡菜牛肉漢堡、煙肉雙層芝士漢堡和超級波比，堂食外賣都可以。必試煙肉雙層芝士漢堡及超級波比，前者用上雙層牛肉漢堡加香煎煙肉、芝士及新鮮生菜，分量十足！後者則用上3塊肉汁豐富的手打牛肉漢堡扒，配以雙層芝士、自家製開胃酸瓜，以及本地新鮮洋葱和生菜，淋上自家秘製醬汁，滋味Triple Up！品牌為了大家都可以普天同慶，於12月選購任何一款新漢堡更會捐出HK$1.5予成長希望基金會，歎漢堡之餘加添一份善意。