Black Friday大減價　平掃禦寒衣物

隨着天氣轉涼，又是時候添置禦寒衣物！適逢今天開始是Black Friday Sale，可以比平時更優惠的價錢入手新衫。今次就推薦一些既有優惠活動，又多流行服飾的網站供大家參考！

新加坡時尚女裝品牌Love, Bonito以高性價比的簡約女裝設計出名，今年8月還開設了香港地區的網店。品牌今年首次推出黑色星期五膠囊系列，也是品牌的秋冬系列最後一擊。今次新推出的服裝以單色調爲主，專爲寒冷天氣而設，容易與其他禦寒衣服疊穿配搭，系列的定價介乎HK$299至HK$739左右。品牌的Black Friday限時優惠由11月26日至11月29日，期間在官網購物可以享有免費寄送、免費退貨優惠，訂單消費滿HK$900港元輸入WEEKEND15優惠碼就可享有額外85折優惠，消費滿HK$1,100輸入WEEKEND20優惠碼更可享有額外8折優惠。

英國網購平台The Outnet一向以Outlet的價格出售不同的名牌服飾，平時的價格已經非常吸引。今次減價，秋冬衣物低至2折，由11月25日至11月30日Black Friday期間買減價商品更可以疊加額外8折優惠。原本需要約HK$2,600的SEE BY CHLOÉ格紋長褲，2折過後只需要約HK$500就買到；而SIMON MILLER的雙色牛仔褲2折後同樣約HK$500就買到。不過要注意男裝、最新上架貨品及暢銷貨品不可以使用今次的優惠折扣。另外，品牌為慶祝慈善星期二，會將Iris & Ink於11月30日所得的20%營業額捐贈予一個協助在戰亂中幸存女性重建生活的慈善團體Women for Women International，買新衫之餘還可以做善事，確是十分有意義。